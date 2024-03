Burácení aut a jízda smykem ohrožuje tamní přírodu Moravského krasu . Na některé živočichy v chráněné oblasti to může mít velmi negativní vliv. „Nedaleko parkoviště hnízdí dravý pták výr velký. Řádění vozů pro něho může být velmi citlivé,“ podotkl Franc.

„Driftování na Macoše trápí především obyvatele nedalekých Vilémovic . Lidé vytvářejí velký hluk, který se nese daleko. Jsou ale hlavně na okraji národní přírodní rezervace, které toto konání rozhodně neprospívá. Je to jedno z nejpřísněji chráněných území v Česku a toto chování mu škodí. Stěžují si na to i myslivci,“ popsal vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Dominik Franc.

Driftování (přesná jízda smykem - pozn. red.) po parkovišti navíc zvedlo velkou nevoli místních. Někteří se rozhodli zakročit sami a nastražit na parkoviště pasti na propíchnutí pneumatik. To ovšem ohrozilo i nevinné turisty. „Lidé byli natolik naštvaní, že po prostoru rozmístili bodavé kovové ježky. Těmi chtěli znemožnit průjezd vozidel a následné driftování. To ale ve výsledku nachytalo některé turisty, kteří následně museli řešit výměnu pneumatik,“ vysvětlil Franc.

VIDEO: Na Macochu s kočárkem? Spodní stanice lanovky bude nově bezbariérová

Stává se, že řádění na parkovišti trvá i několik hodin v kuse. „Střídají se tam různé skupiny i se sportovními auty. Pamatuji si případ, kdy zasahovala i policie. Navíc tam po tomto řádění zůstávají i vraky aut,“ řekl Franc.

Někteří místní s počínám řidičů nesouhlasí dlouhodobě. „Nelíbí se mi to. Není to vhodné vůči okolní přírodě a je to bezohledné k lidem z okolních obcí,” vyjádřila se například Julie Minářová.