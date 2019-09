Mimo budovu blanenského zámku, kde muzeum sídlí, pracuje devětadvacetiletý Marek Novák také přímo v terénu. „Provádíme rovněž vlastní detektorové průzkumy. Zapojili jsme se do společného projektu Archeologického ústavu a kraje. S nástupem detektorů přibývá nálezů starých mincí a dalších historicky cenných předmětů,“ říká Novák v rozhovoru týdne.

Co obnáší vaše práce archeologa v muzeu?

Jsem kurátor archeologické podsbírky. Mám na starosti její údržbu, evidenci a rozšiřování. Sbírku založila před padesáti lety moje předchůdkyně doktorka Věra Souchopová, kteráv muzeu působila do začátku devadesátých let. Prováděla průzkumy ve střední části Moravského krasu. V okolí Olomučan a Habrůvky, na území bývalých raně středověkých železářských dílen. Jádrem sbírky jsou vzácné artefaktyz tohoto období. Keramika, dyzny nebo železná lupa. Součástí sbírky jsou i pravěké nálezy. Kamenné nástroje, lidské i zvířecí kosti. Nálezy z hrobů, bronzové předměty, keramika, mince. Součástí mé práce je příprava výstav, nových expozic, odborné publikace, workshopy a letní škola archeologie.

Čím je okolí Blanska zajímavé?

Je bohaté na nálezy z různých časových období. Od pravěkého osídlení jeskyní, zaniklých středověkých osad a hradů, až po bohatou železářskou historii v novověku. A samozřejmě nemůžu vynechat také období druhé světové války a s tím spojené různé nálezy munice a částí vojenské techniky. Je to opravdu hodně pestré.

Provádíte také vlastní archeologické průzkumy?

Loni získalo muzeum licenci na záchranné archeologické výzkumy. Jezdím po stavbách a různých výkopech a provádím dohled. Při výkopech mezi Lipůvkou a Milonicemi se nedávno našly artefakty z 18. a 19. století. V místech bývalé usedlosti. Jsou to sice poměrně mladé nálezy, ale to nevadí. Každý nález je kus naší historie a může být důležitý pro poznání regionu. Proto by měl být zachován pro příští generace, což je vlastně smysl mojí práce.

A co práce v terénu s detektory kovů?

Provádíme také vlastní detektorové průzkumy. Zapojili jsme se do společného projektu Archeologického ústavu a kraje. Spolupracujeme s amatérskými detektoráři. S nástupem detektorů přibývá nálezů starých mincí i dalších historicky cenných předmětů. Ty by měly končit v muzeích, ne v soukromých sbírkách nebo na černém trhu. Spolupráce nám docela dobře funguje a muzejní sbírka se díky tomu rozrůstá. Loniv zimě se nám při společném průzkumu podařilo v Moravském krasu najít poklad sta středověkých stříbrných mincí. Čekají na zakonzervování a doufám, že si je lidé v muzeu brzo prohlédnou.

Nedávno jste zkoumali s detektory vypuštěné Jakubovo jezero nedaleko Skalního mlýna. Objevili jste něco?

V místech, která jsme s detektory zkoumali, byl velmi silný nános. Podle pamětníků měla být na dně jezera munice ze druhé světové války. Pokud tam nějaká je, tak je bezpečně ukrytá pod velkou vrstvou bahna. Žádnou munici jsme nenašli. Až po průzkumu přišel jeden amatérský hledač s nálezem několika patron. Nebylo to ale nic velkého.

Jaké v nejbližší době připravujete v muzeu projekty?

Letos bychom chtěli podat projekt na průzkum zaniklých středověkých osad na Hořicku. V říjnu se připojíme k Mezinárodnímu dni archeologie. Intenzivně také pracujeme na knize o pravěku Blanenska, která má sloužit jako katalog k nově otevřené expozici pravěku. Kniha by měla vyjít příští rok. Návštěvníci muzea se příští rok mohou těšit také na unikátní putovní výstavu s názvem Nevěsty z jiných světů. Jedná se o rekonstrukce pravěkých oděvů významných žen pohřbených v různých částech Evropy.

Kromě nové pravěké expozice si mohou návštěvníci muzea stále ještě prohlédnout další unikátní exponáty…

Předběžně až do konce roku máme stále zapůjčené velmi vzácné předměty z naleziště v Býčí skále. Jsou ze sbírky doktora Jindřicha Wankela, který v minulosti žil v Blansku a bádal v Moravském krasua okolí. Sbírku nyní vlastní Naturhistorisches museum ve Vídni a do Blanska se její část vrátila po téměř sto padesáti letech.

Co konkrétně máte půjčené?

Jedná se o nálezy ze starší doby železné. Části oplechovaných vozů, skleněné a jantarové korále, bronzové náramky, keramické a bronzové nádoby, sekery, šipky.

Marek Novák

O něm: Je mu dvacet devět let. Vystudoval obor archeologie na Masarykově univerzitě v Brně, kde si v současnosti dodělává doktorandské studium. Před dvěma lety nastoupil jako archeolog v Muzeu Blanenska, kde se mimo jiné stará o tamní rozsáhlou archeologickou sbírku. Specializuje se na období pravěku. Žije v Brně. Má rád přírodu a turistiku. Ve volném čase zahradničí.

Jak rád relaxuje: Pustí si dobrý film nebo vyrazí do přírody.

Oblíbený film: České filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka.