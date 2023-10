Smutná zpráva zasáhla v uplynulých dnech Blanensko. V pátek 13. října ve věku čtyřiadevadesáti let zemřel Antonín Petlach. Bývalý strojní inženýr, který navrhl největší přečerpávací vodní elektrárnu ve střední Evropě Dlouhé Stráně.

Antonín Petlach. Bývalý strojní inženýr, který navrhl přečerpávací nádrž Dlouhé stráně. | Foto: se souhlasem Zdeňka Špíška

Tam se díky jeho nápadům podařilo více než trojnásobně zvýšit výkon. Unikátní dílo je v Hrubém Jeseníku nedaleko Pradědu.

Poslední rozloučení s Antonínem Petlachem je ve čtvrtek. „S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 19. října ve čtyři hodiny odpoledne ve smuteční obřadní síni města Blanska,“ informovala na smutečním oznámení rodina.

Blanenský rodák byl v mládí aktivním sokolem a členem plaveckého oddílu, kde působil i jako trenér mládeže. „Celý život se angažoval v kultuře, hrál na housle v symfonickém orchestru města Blanska i v jiných souborech v okolí," zaznamenal jeho životní pouť projekt Paměť národa.

V roce 1989 odešel do důchodu, ale ještě dalších deset let pracoval pro podnik ČKD Blansko jako soukromý podnikatel. Před čtyřmi lety pak dostal Cenu města Blanska. Za celoživotní přínos a dílo v oblasti techniky. Při ceremoniálu uvedl, že to bylo první ocenění v jeho životě. „Nesmírně si toho vážím. Za vodní elektrárnu v Markersbachu jsem sice v minulosti dostal od Němců státní vyznamenání, ale českoslovenští komunističtí funkcionáři mi ho nikdy nepředali,“ okomentoval tehdy slavnostní okamžik Petlach.

Na podzim v roce 1961 byl u toho, když královna Alžběta II. navštívila africkou Ghanu. Někdejší kolonii britského impéria. Strojní konstruktér Petlach tam tehdy s kolegy mapoval vhodné lokality pro výstavbu vodních elektráren. V kontextu tehdejšího totalitního Československa se jednalo o naprosto unikátní, byť náhodné setkání, které se v té době poštěstilo jen hrstce lidí s českými kořeny. „Asi půl roku jsme se s parťáky, stavařem a elektrikářem, potulovali v Ghaně po džungli a sondovali tamní řeky. Tipovali jsme vhodná místa pro stavbu vodních elektráren. Spávali jsme po různých vesničkách a na víkend se vraceli na nocleh do přístavního města,“ zavzpomínal loni pro Deník Rovnost vitální důchodce.

Zdroj: Youtube

Před dvěma lety dosázeli dobrovolníci z blanenského sdružení Horizont lipovou alej mezi blanenskou Obůrkou a vavřineckou částí Nové Dvory. Do historického stromořadí doplnili šestašedesát stromů a pojmenovali je Alej blanenských osobností. Jedna z lip nese Petlachovo jméno.

Blanenští filmaři Jan a Radek Popelkovi mu věnovali jeden z dokumentů z cyklu Živá paměť. „Ještě v devadesáti letech vystoupil u nás na besedě na festivalu filmů a dobrodružství Rajbas. Povídal o svém africkém dobrodružství v Ghaně, kde viděl na vlastní oči královnu Alžbětu II. Ještě letos v lednu nám při návštěvě u něj doma pekl štrúdl. Byl to fantastický člověk, který nám bude moc chybět,“ řekl redakci Petlachův prasynovec a člen sdružení Horizont Zdeněk Špíšek.

