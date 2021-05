Jan Klimeš. Zdroj: archiv Jana Klimeše

Jak se žije v Adamově?

Jan Klimeš, 38 let, analytik

V Adamově bydlím šest let. Líbí se mi, že to máme kousek do lesa a do Moravského krasu. Není tu žádný smog jako ve velkém městě. Jako plus vidím dostupnou infrastrukturu a rozumnou dojezdovou vzdálenost do Brna. Jako mínus pak autobusové spojení na Vranov a Útěchov. Dále mi vadí komplikovaná situace z pohledu cyklisty na silnici mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou.

Jezdím tudy do práce. Řidiči tam často ohrožují cyklisty předjížděním v místech, kde nemají dostatečný přehled před sebou nebo se snaží předjíždět v podjezdu pod tratí. Silnice je navíc ve velmi špatném stavu. Ve městě také není moc na výběr co se týká zdravotní péče. Lékař pro dospělé, děti, zubař. Prozatím tu v omezeném počtu jsou, ale v důchodovém věku a spíš budou ubývat.