Vděk může člověk cítit za ledacos. A všechny odpovědi jsou naprosto správné. Přesvědčit se o tom můžete v naší anketě, ve které jsme s otázkou „Za co jste vděční?“ oslovili známé i běžné lidi napříč jižní Moravou.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením Davida Mahovského

Kateřina Kubátová, studentka, 22 let

Kateřina Kubátová.Zdroj: Kateřina Kubátová

V tomto roce jsem nejvíc vděčná za nové příležitosti, které jsem dostala. Stala jsem se koordinátorkou nové seznamovací akce, kterou zbožňuji a dostala jsem možnost vyjet příští rok na Erasmus do Belgie. Všechny tyto nové příležitosti spojené se školou pro mě v tomto roce hodně znamenaly. I díky tomu vidím, že se posouvám, a to je pro mě zlatý hřeb letoška.

Zdeněk Junák, moderátor a herec Městského divadla Brno, 72 let

Zdeněk Junák.Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Nejvíc vděčný jsem zaprvé za to, že jsem se dožil konce roku, zadruhé za to, že to se mnou vydržela moje žena a že naše rodina funguje. Protože mám problémy s koleny, jsem vděčný, že to se mnou moje milované divadlo celou dobu zvládlo a že to moje kolena tolerovala. Ve svém věku dvaasedmdesáti let jsem rád, že jsem zdravý. Nejvíc, co může člověk mít, je zdraví, fungující rodina a zázemí. A já víc nepotřebuji.

Ondřej Cekota, student, 23 let

Ondřej Cekota.Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková

Nejvíc vděčný jsem za to, že jsem poznal nové lidi a přátele, nabral kontakty a díky tomu i sebevědomí. Díky online hrám jsem se kamarádil s lidmi z celého světa, například z Rakouska, Ameriky nebo Francie a píšu si s nimi každý den. Myslím, že je to pro mě velmi přínosné, a se díky tomu mohu rozvíjet a posouvat dál.

Táňa Vybíralová, lektorka angličtiny, 51 let

Táňa Vybíralová.Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková

Nejvíc oceňuji to, že mám kolem sebe všechny, které miluju, a že se těší dobrému zdraví. Také jsem vděčná za nové lidi, které jsem potkala a kteří mi do života přinesli novou perspektivu.

Jiří Kolbaba, cestovatel a fotograf, 66 let

Jiří Kolbaba.Zdroj: Jiří Kolbaba

Můj rok běžel stejně dobře, jako všechny ostatní, můj život je šťastný a naplněný. Jsem vděčný za své zdraví, jsem šťastný, že žiji, kde žiji a že se sem můžu vracet.

Vojtěch Cikrle, emeritní biskup brněnské diecéze, 77 let

Vojtěch Cikrle.Zdroj: Deník/Ondřej Požár

Kdybych přirovnal letošní rok k řece, tak rozhodně neplynula pokojně. Takže jsem vděčný za to, že se nevylila ze svého koryta – že naše země žije v míru, i když blízko i daleko stále bují válečné konflikty. Jsem vděčný za každého člověka, který měl srdce otevřené pro druhé a obohatil společnost svým porozuměním, soucítěním a láskou. Jsem vděčný za to, že žiju v Brně, městě s obdivuhodnou minulostí a nadějnou budoucností.