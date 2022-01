Šéf Správy CHKO Moravský kras Dominik Franc.Zdroj: ARCHIV DOMINIKA FRANCE

Dominik Franc, 45 let, šéf Správy CHKO Moravský kras, Jedovnice

Kraj jsou pro mě především lidé, kteří v regionu žijí. A nám všem tedy přeju šťastné vánoční svátky. Tím myslím hlavně to, aby se nikdo necítil sám i v této velmi zvláštní době, ať si je každý vědom toho, že je pro někoho důležitý, že na něm někomu záleží, protože trest být sám, je jeden z nejhorších, které na sebe kdy lidé vymysleli.

A do nového roku? Ať nejistotu a strach z budoucnosti převáží víra v lepší zítřky, ať komplikace doprovázející toto nelehké období nenarušují mezilidské vztahy, ať mezi lidmi převládne klid, ohleduplnost a solidarita, ať se lidé necítí osamoceni, ať si vážíme toho, co máme, protože dnes víc než jindy pociťujeme, že to není samozřejmé. A nakonec chci popřát Moravskému krasu, jakožto svěřenému území, aby ho lidi měli tak rádi, že kvůli němu rádi snesou i nějaké to omezení.