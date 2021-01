Zdroj: Deník / Jan Charvát

Jak se žije ve Velkých Opatovicích?

Dana Kozelková, 51 let, v důchodu

Teď když je kovid? Nejsou žádné akce, nikam se nemůže. Takže je to na prd. Ale jinak mi vyhovuje, že je to klidné město. Žádní feťáci, i když výjimky se najdou. Klid mi zde vyhovuje.

Co vnímám trochu jako problém, že už nejezdí autobus na Olomouc, a také že jsou o víkendu omezené vlakové spoje.

Také by to tu chtělo do budoucna nějaký supermarket. V sousedních městech jsou a tady nic.