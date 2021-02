Petr Mrázek.Zdroj: Deník / Jan Charvát

Petr Mrázek, 37 let, projektant

V Ostrově bydlím asi sedm let. Pochází odsud otec a prarodiče, takže jsme sem dlouhá léta jezdili. Líbí se mi tu klid a nádherná příroda. Prostě Moravský kras. Co mi trošku vadí, je z mého pohledu horší spojení s okolím. Bez auta je to komplikovanější. Když třeba srovnám autobusové spoje mezi Jedovnicemi a okolními obcemi, jsou na tom lépe než Ostrov. Také bych uvítal, kdyby autobus jezdil přes část Končiny, kde bydlím. Dále mi vadí stav některých místních silnic. Část z nich se opravila teprve nedávno. Starosta se ale snaží, chápu, že peníze na opravy nejsou. To je obecně problém menších obcí.