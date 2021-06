Jindřich Mauer, 27 let, procesní inženýr.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Koupili jsme tady před časem pozemek, kde začneme stavět rodinný domek. Vybírali jsme lokalitu, odkud se dá do hodiny přijet do Brna. Se školkou a školou do páté třídy. To Olomučany splňují. Obchod tu je. Ve Vranově, kde nyní žijeme, jsou pozemky mimo naše možnosti. V Olomučanech byla cena čtvrtinová. Do paneláku bych nešel. Pocházím z vesnice a chci bydlet v domku.