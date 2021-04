Eliška Vavříčková, 78 let, v důchodu.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Eliška Vavříčková, 78 let, v důchodu

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkBydlím v klidné ulici a mám příjemné sousedy. Lysice jsou čisté a krásné. Pocházím odsud a do většího města bych se nestěhovala. Nic mi tu nechybí. Mám ráda klid a přírodu. Myslím, že obec pro místní dělá hodně. Dost se toho zde opravilo a služby fungují. Jen mi je trochu líto budovy sokolovny, kde jsem v mládí cvičila. Chápu ale, že oprava nebo případně stavba nové sokolovny by stály moc peněz a byly důležitější věci. Jako třeba čistírna odpadních vod.