Jaroslav Ševčík, 66 let, v důchodu.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Ve městě mi nic moc nechybí. Mám se dobře. Co je problém, tak parkování v centru města. Tam není prakticky kde. Dost lidí nechá auta u náměstí a odjede pryč autobusem nebo vlakem. A když si chce někdo přijet na otočku něco vyřídit nebo nakoupit, nemá kde zaparkovat. Město už to řeší. Náměstí se má upravovat a parkování zpoplatnit. To by mohlo pomoct. Konečně se také opraví ulice Boční. Ta byla roky rozbitá.