Zdroj: Deník / Jan Charvát

Miloš Učka, 67 let, důchodce

Jak se mi žije v Kunštátu? Moc dobře. Opravdu. Nejsem místní. Přistěhoval jsem se asi před dvaceti lety a bydlím na penzionu. Je tu nádherná krajina, okolí. Na houby a na výlety je to tady naprosto perfektní. A hlavně klid. Co mi trošku vadí, že na některých místech nejsou opravené chodníky. To by měla radnice zlepšit. Jinak nemám žádné připomínky.