Františka Maňoušková, 74 let, v důchodu.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkFrantiška Maňoušková, 74 let, v důchodu

Žije se mi tu docela dobře. V obci funguje spolek Koníček, který pořádá akce nejen pro děti ale i pro nás důchodce. Líbí se mi, že se u nás něco děje. Také velmi oceňuji, že obec a kraj dotují zdejší obchod. V Kuničkách žije stále dost starých lidí a kdyby obchod zavřel, nevím, kde by nakupovali. Ne každý má auto nebo zvládne cestu autobusem do města. Za to jsem velmi ráda. Co je tu naopak velmi špatné, tak mobilní signál. Doma jsme si nechali pevnou linku, jinak by se nám nikdo nedovolal. Mobil si s sebou beru, jen když někam jedeme.