Libuše Přibylová, 69 let, v důchodu

V Drnovicích bydlíme od roku dvaasedmdesát. Skoro padesát let. Já jsem spokojená. Jsou tu fajn lidé, máme dobré sousedy, obec se stará. Doktora máme kousek v sousedních Lysicích, základní služby jsou ve vesnici dostupné.

Já například oceňuji kontejnery na bioodpad, kam můžeme vyhazovat trávu a prořezané větvičky z ovocných stromků. Moc se mi také líbí cyklostezka na Lysice, do Zbraslavce a k rybníkům. Dřív se chodilo po silnici a to bylo, jak se říká, o hubu. Teď je to krásná, bezpečná procházka.