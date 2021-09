Jaroslava Bártová, 60 let, klinický logoped, Blansko.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Jaroslava Bártová, 60 let, klinický logoped, Blansko

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV Blansku se mi žije dobře. Menší město, do přírody kousek. Oceňuji výbornou a rychlou dostupnost do Brna vlakem. I do Prahy je dobré vlakové spojení. Za mě pro rodinu s dětmi pěkné místo pro život. Co bych změnila, tak více investic do kultury.

Do sportovního zázemí se dává peněz dost, tak by to bylo potřeba více vyvážit. Třeba budova, kde je divadlo Kollárka, je v hrozném stavu. Ale nevidím do toho. Nabídka kulturních akcí je podle mě v Blansku pestrá, ale řada lidí ji nevyužívá a zřejmě automaticky jezdí za kulturou jinam. Chtělo by to ze strany místních větší podporu.