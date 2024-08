Jakub Dostál dnes 13:26

Už jen poslední týden zbývá do konce hlasování v anketě Blanenská osobnost – cena veřejnosti za rok 2023. Podpořit některého z jedenadvaceti kandidátů mohou zájemci ještě do neděle osmnáctého srpna. Do hlasování se zapojí on-line nebo prostřednictvím tištěných anketních lístků.