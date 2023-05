Přípravy. Blanenský akvapark se chystá na léto. Otevře první sobotu v červnu

Napouštíme, do dvou týdnu otevíráme. Blanenští začali s napouštěním vody do bazénu v tamním akvaparku. Hotovo by mělo být tento týden. Pak přijde na řadu ohřívání tepelnými čerpadly.

Blanenský akvapark se chystá na léto. Má otevřít první sobotu v červnu. | Foto: Se souhlasem města Blanska