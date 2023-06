Do úpravy zázemí Blanenští před časem investovali několik milionů korun. Po rekonstrukci jsou šatny, toalety, sprchy a umývárna. Včetně kanalizace a vnitřních rozvodů vody. Herní zónu doplnili o stolní tenis a upravili plochu pro pétanque. Vzhledem ke zdražení cen energií a dalších vstupů zvedli vstupné o dvacet procent.

„Oproti loňským sto deseti korunám nyní dospělí za celodenní vstup zaplatí sto třicet korun,“ uvedl šéf městské společnosti Služby Blansko Zdeněk Grünwald.

V nabídce jsou i levnější odpolední a večerní vstupy. Co návštěvníci ušetří případně na vstupu, pak spolehlivě nechají na místě za jídlo. V případě vícečlenné rodiny už to může být pořádná díra do rozpočtu. Ceny v občerstvení se totiž na koupališti v Blansku podobně jako i jinde v regionu znatelně zvedly. Půllitr točeného piva přijde na bezmála čtyřicet korun a hranolky na padesát, čtvrtka pizzy je pak za šedesát korun.

Velmi podobné cifry pak na návštěvníky koupaliště svítí z tabulí občerstvení v boskovickém akvaparku. „Půllitr točeného piva za pětačtyřicet, limonády za čtyřicet. Hranolky šedesát, párek v rohlíku čtyřicet korun,“ stojí v aktuální nabídce.

Podobně jako v Blansku nabízí boskovický akvapark v Červené zahradě řadu atrakcí: rekreační a plavecký bazén, dvouúrovňový bazén pro děti. Dále pak dojezdový bazén s čtyřproudovou skluzavkou a tobogánem. Plus chrliče vody, masážní lavice a trysky.

„Návštěvníci si můžou půjčit také náčiní na pétanque, badminton, stolní nebo soft tenis. Stejně jako lehátka a slunečníky. V areálu akvaparku jsou také k dispozici dva kurty na plážový volejbal,“ uvedl vedoucí provozu boskovického akvaparku Bohumil Feruga.

I v Boskovicích museli oproti loňsku a nárůstu cen energií a dalších vstupů zvednou vstupné. Pro dospělého stojí celodenní vstupenka na tamní koupaliště sto třicet korun. Mládež a penzisté mají vstup za sto korun, děti do šesti let za šedesát. Rodinné vstupné v nabídce není. Stejně jako v Blansku jsou odpolední a večerní vstupy levnější.

Letos v Boskovicích nebudou souběžně s venkovním akvaparkem otevřené kryté lázně, které fungovaly v případně nepříznivého počasí pro plavce jako záloha.

„Letos lázně nebudou po většinu letní sezony v provozu po řadě let. Už jsou vypuštěné a probíhají tam různé opravy a revize. Opět je budeme napouštět až v polovině srpna. Hlavním důvodem odstávky byly ceny energií,“ sdělil Feruga.

Na mapu atraktivních míst ke koupání a kempování se po nákladné rekonstrukci zázemí a novém koupališti vrátili ve Křtinách. Podle tamního starosty Františka Novotného tam loni koupaliště navštívilo asi sedm tisíc lidí.

„Letos jsme dovybavili chatky v kempu chladničkami a dokoupili další mobiliář. Ceny jsme museli zvednout asi o deset procent, kvůli zdražení energií. Kemp šlape. Je stále víc atraktivní pro školy, motorkáře i turisty s koly, kteří míří do Moravského krasu a chtějí se zdržet na pár dní. I to byl jeden z důvodů, proč jsme do nového koupaliště a kempu investovali,“ vysvětloval Novotný.

Domácí burgery a pizza

V tamním občerstvení sází na domácí výrobky i polotovary. Na nedávném srazu motorkářů tam servírovali například pečená žebra nebo různé druhy steaků. „Děláme i domácí burgery a pizzu,“ řekl provozovatel křtinského občerstvení a také restaurace v Habrovanech na Vyškovsku Petr Bosák.

Nedaleko Křtin se mohou turisté osvěžit také na koupališti v pětitisícovém Adamově. V jeho areálu je k dispozici plavecký bazén a dětský bazén. Včetně několika vodních prvků. Vodní hřib, protiproud, masážní trysky, dnová vzduchová masáž. Na koupališti je také dětské hřiště a kurt na plážový volejbal.

BLANSKO

Vstupné

Celodenní: dospělí 130 Kč, důchodci a mládež 110 Kč, děti od 1 do 6 let 70 Kč, rodinné vstupné 370 Kč

Odpolední (14.00 – 20.00): dospělí 110 Kč, důchodci a mládež 90 Kč, děti od 1 do 6 let 60 Kč, rodinné vstupné 320 Kč

Večerní (18.00 – 20.00): dospělí 70 Kč, důchodci a mládež 70 Kč

Držitelé průkazu ZTP/P - vstup zdarma + jeden doprovod zdarma

Pronájem lehátka 60 Kč/den, slunečníku 60 Kč/den

Občerstvení

Pivo 0,5 l – 39 Kč, točená limonáda 0,5 l - 42 Kč, hranolky – 50 Kč, párek v rohlíku – není v nabídce, ¼ pizzy 60 Kč.

BOSKOVICE

Vstupné

Celodenní: dospělí 130 Kč, důchodci, mládež, ZTP 100 Kč, děti do 6 let 60 Kč

Odpolední (14.00 – 20.00): dospělí 110 Kč, důchodci, mládež, ZTP 90 Kč, děti do 6 let 50 Kč

Večerní (18.00 – 20.00): dospělí 60 Kč, důchodci, mládež, ZTP 50 Kč, děti zdarma

Pronájem lehátka 70 Kč/den, slunečníku 70 Kč/den. Půjčovna pétanque 20 Kč/h, badminton 20 Kč/h, stolní tenis 30 Kč/h, míč na plážový volejbal 30 Kč/h.

Občerstvení

Pivo 0,5 l – 45 Kč, točená limonáda 0,5 l - 40 Kč, hranolky – 60 Kč, párek v rohlíku – 40 Kč

KŘTINY

Vstupné

Celodenní: dospělí 120 Kč, mládež, důchodci a ZTP 70 Kč, děti od 3 do 6 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 250 Kč

Odpolední (od 16.00) dospělí 95 Kč, mládež, důchodci a ZTP 50 Kč, děti od 3 do 6 let 30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 200 Kč

Občerstvení

Pivo 0,5 l – 45 Kč, točená limonáda 0,5 l – 45 Kč, ledová tříšť 0,5 l – 50 Kč, domácí hranolky – 45 Kč, párek v rohlíku – 35 Kč, domácí hamburger (150 g) a hranolky – 160 Kč

ADAMOV

Vstupné

Celodenní: dospělí 60 Kč, děti od 3 do 15 let, důchodci 40 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 120 Kč

Odpolední (po 14.00): dospělí 40 Kč, děti od 3 do 15 let, důchodci 25 Kč

Kondiční plavání (19.30 – 21.00) 25 Kč.

Děti do 3 let vstup zdarma.

Pronájem lehátka 40 Kč/den.

Občerstvení

Pivo 0,5 l – 42 Kč, točená limonáda 0,5 l – 38 Kč, nanuky 25 – 40 Kč, hranolky – 59 Kč, párek v rohlíku – 35 Kč, langoš – 75 Kč, pizza 145 – 189 Kč (plus krabice 10 Kč)

