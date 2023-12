/VIDEO/ Ještě před týdnem bylo na Blanensku bílo a běžkaři nezaháleli. V následujících dnech však obleva a déšť spláchly většinu sněhu do vodních toků a naopak zbystřili vodáci.

Ahoj Svitavo! Sníh odtál do řeky a vodáci připluli na Blanensko za dobrodružstvím. | Video: Deník/Jan Charvát

V sobotu krátce po obědě jsou čtyři stupně nad nulou. Na náměstí ve středu pětitisícového Adamova burácí hned několikrát tradiční vodácký pozdrav ahoj! Po proudu od Blanska připlouvá několik přátel z jihu Moravy.

Na plastových i nafukovacích lodích. U vody už na ně netrpělivě čekají děti a ženy s občerstvením. Někteří mají namířeno do Bílovic nad Svitavou. To je z Blanska po vodě asi osmnáct kilometrů.

Další pak pokračují až do brněnských Obřan. „Sněhová pokrývka odtála a voda se pěkně zvedla. Vyjížděli jsme z Blanska a hned prvních dvě stě metrů jsme měli parádní příležitost se vyklopit do ledové vody. Ale vše jsme zvládli bez problémů. Je to vyhlídková jízda. Volavky, ledňáčci, paráda,“ usmívá se jeden z vodáků Václav Skyba z Brna.

V dobré náladě vytahuje gumový člun na břeh také Olda Krikl z Adamova. „Řeka je úžasná. Nahoře na Klamovce to nádherně teklo. Když je v řece voda, člověk se nesmí ohlížet na počasí a prostě vyrazit,“ říká muž a popíjí teplý čaj.

Video? Ahoj Svitavo! Sníh odtál do řeky a vodáci připluli na Blanensko za dobrodružstvím.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Po krátkém občerstvení vyráží flotila člunů dolů po proudu Svitavy. Na jezu v Bílovicích nad Svitavou tou dobou vodohospodáři měří zhruba trojnásobný průtok oproti začátku týdne, kdy tam korytem tekly necelé tři kubíky vody. V sobotu odpoledne voda ale už postupně opadává.