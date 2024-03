Vyloučený hráč byl, stejně jako někteří další hráči Knínic, přesvědčen, že gólu předcházel útočný faul. „Hráč reagoval na situaci, kdy dle něho došlo před vítězným gólem hostujícího týmu k útočnému faulu, ale to jsem posoudil jinak. Byl to hraniční souboj a zápas byl plný tvrdých střetů. Poté, co jsem ho vyloučil, spořádaně opustil hrací plochu,“ pokračoval sudí.

Po ukončení zápasu se atmosféra vyhrotila takovým způsobem, že došlo i ke slovním potyčkám ze strany střídaček obou mužstev. Když se zdálo, že vyostřený konflikt polevuje, hráči se do sebe pustili. „Po utkání na sebe okamžitě začaly obě střídačky pořvávat. Slovně hráči útočili i na mě. Když už to vypadalo, že bude klid, nastal nejhorší moment. Hráč Drnovic fyzicky napadl hráče domácích. Dal jsem mu ihned červenou kartu a vyloučil ho ze hřiště. Nejspíš šlo o neudržení emocí, protože celý zápas byl v klidu. Ihned se mi i napadenému hráči omluvil a bylo patrné, že toho lituje,“ vysvětlil Volgemut.

Podle vedoucího hostů z Drnovic Pavla Meduny rozhodčí zápas neovlivnil. „Byli sice vyloučení tři hráči, ale to bylo kvůli atmosféře a dohadování se s rozhodčím. První červená byla úplně jasná, co se týče té naší, tam tekly emoce. Diváci pořvávali na sebe i na hráče. Jednoho přímo uráželi. Pak to vyplynulo v potyčku. Náš hráč do jednoho z domácích tvrději žduchl a ten ihned spadl. Pak přiběhl rozhodčí,“ sdělil.

Derby rozsekl volej opory. Rájec-Jestřebí oplatil Vilémovicím porážku z podzimu

Meduna rovněž sdělil, že hádání se s rozhodčím bylo zbytečné a gólu žádný jednoznačný faul nepředcházel. „Náš hráč šel do situace důrazně, možná se to dalo písknout, ale věc nevyhlížela jednoznačně. Nebylo to nijak nepřiměřené. Důrazně se střetli dva různě vysocí hráči. Navíc bych dodal, že Knínicím chyběla pořadatelská služba, museli jsme sami nahánět správce. Bylo to neprofesionální, skoro nic nebylo zajištěno. Tohle také hrálo svou roli,“ dodal.

Člen realizačního týmu Knínic Jan Dvořák připustil, že zápas poznamenaly hlavně emoce. „První červená byla v pořádku, nemám s ní problém. Pak padl gól ze standartní situace a naši hráči reklamovali faul. Přesně jsem situaci neviděl, ale myslím, že by si to náš hráč nevymyslel. Nicméně stalo se. Po utkání nastal střet, který se brzy uklidnil. Pro Knínice to bylo kruté, ale tak to někdy je. Rozhodčí je mladý, jen ať se učí," poznamenal.

PODÍVEJTE SE: Dominance na míči nestačila. Vilémovice jen remizovaly s posledním

Jak doplnil, u rozhodčího zaznamenal několik kontroverzních rozhodnutí, která vyšla v neprospěch Knínic, což pak vyhrotilo emoce hráčů, stejně jako branka v samotném závěru. „Obecně ale problém nevidím v sudích, spíš mě mrzí nedostatek úcty mezi mužstvy a celková fotbalová kultura. Nejde zdaleka o problém jen jednoho utkání," poukázal Dvořák.

Rovněž potvrdil absenci pořadatelské služby a prohlásil, že Knínice za to přijímají odpovědnost. „Souhlasím, problém jde za námi. Podcenili jsme roli pořadatele. Hodně nás ovlivnila skutečnost, že jsme museli hrát na umělé trávě v Boskovicích. I když jsme byli domácí, připadali jsme si jako na cizí půdě. Neomlouvá nás to a přijmeme trest. Do budoucna se určitě zlepšíme," dodal na závěr.