VIDEO: V Africe předal dopisy od školáků z Benešova. A už plánuje další výpravu

/FOTO/ Deset a půl tisíce kilometrů za volantem dodávky. Z Kunic na Blanensku až do Ghany na západním pobřeží Afriky. Dobrodružství a nevšední zážitky na každém kroku! Lektor a cestovatel Filip Vítek se dvěma výpravami brněnského Expedičního klubu má za sebou další cestu. Na africký kontinent se hodlá v příštích letech vrátit. „Do dvou let bychom chtěli dobýt s dodávkou Jihoafrickou republiku. Ujet to tahem celé z Kunic až do Kapského města. Po cestě se vystřídá několik výprav. Teď jsme zvládli zhruba polovinu,“ nastínil další plány Deníku Rovnost.

Deset a půl tisíce kilometrů za volantem dodávky. Lektor a cestovatel Filip Vítek se dvěma výpravami brněnského Expedičního klubu má za sebou další cestu.. | Video: Se souhlasem Filipa Vítka

Z expedice Afrika na čtyřech kolech dojel po šesti týdnech dle svých slov nadšený. Měsíc a půl v divočině si dokonale užil. „Severní část expedice jsem jel už potřetí. Ta už je z mého pohledu relativně turistická. Ale od Gambie dolů, už to bylo úplně o něčem jiném. Sjeli jsme z hlavní cesty a projížděli vesničkami a nefalšovanou divočinou. To byla ta pravá Afrika se vším, co k tomu patří. Místní byli u vydržení, když viděli dodávku s devíti bělochy,“ poznamenal dobrodruh. VIDEO: Šílený mazec, říká Vítek. Cestovatel z Kunic popisuje putování Afrikou Právě domorodé obyvatelstvo výpravu při putování často mile překvapilo svou pohostinností a několikrát ji vytáhlo z průšvihu s rozbitým autem. „Samozřejmě se nás místní snažili kolikrát pumpnout o peníze, je to tamní kolorit. Ale ve většině případů se to neslo v přátelském duchu. Byli srdeční a pohostinní. O úplatky si říkali třeba vojáci na hranicích. Člověk musí být otrlý, trpělivý, usmívat se a nechat se rozhodit,“ dodal Vítek. Největší obavy měli cestovatelé při průjezdu Sierrou Leone a Libérií. Právě tam podle Vítka číhalo největší nebezpečí. „Člověk má tato místa spojená s občanskou válku a nepokoji. Libérie zase patří mezi nejchudší země světa. Nakonec jsme tuto část cesty projeli celkem v pohodě. Nepříjemnost jsme ale zažili na karnevalu v Guinei-Bissau, kde jednoho člena naší výpravy zavezlo mototaxi do tamního slamu, kde ho místní okradli o tři sta dolarů,“ popsal dramatické okamžiky vedoucí expedice. Dodávka v servisu, koupačka v moři. Cestovatel z Kunic projíždí Západní Saharou Další nepříjemnosti potkaly výpravu až v samotném závěru, kdy tři členové dobrodružného putování skončili po příjezdu domů s malárií v nemocnici. „I s tímto rizikem se bohužel musí počítat. Dobře to dopadlo a všichni jsou už v pořádku,“ řekl Vítek. Výprava s sebou vezla také několik aktovek se školními pomůckami a vzkazy od školáků z Benešova na Blanensku. Původně je měl Vítek s parťáky předat v některé škole až v cíli putování, v Ghaně. Jednu školní aktovku už ale předal v Mauritánii ve městě Nuadhibú a druhou v Guinei. Zbylé využije na další výpravě. Ještě selfie se školáky a vzhůru za zážitky: cestovatel Vítek nabral kurz Afrika Ghanským školákům však přímo doručil dopisy od vrstevníků z Benešova psané anglicky. „Ghana je v porovnání s Mauritánií a Guineou civilizovanější a vyspělejší země. Ve školách tam mají lepší zázemí, učí se anglicky. S dětmi u nás to ještě proberu. Věřím, že se na svoje dopisy dostanou od ghanských dětí odpověď a školy se propojí. Z mého pohledu jsem pomůcky předal potřebnějším dětem. Učily se ve školách, kde nebyla elektřina a další základní vybavení,“ popsal tamní poměry dobrodruh. Pro jednu z vesnic v Guinei, kde výpravě nezištně poskytli nocleh, by chtěl navíc uspořádat sbírku. A pořídit generátor na výrobu elektřiny. I přes nuzné poměry se při cestě Vítek setkal s řadou lidí, kteří žili spokojeně. Afrika na férovku! Cestovatel Vítek z Kunic pojede dodávkou přes poušť do Ghany „Nerad se domů vracím s pocitem, že se tady u nás máme velmi dobře a jinde jsou na tom velmi bídně. Je to o lidech. Po cestě jsme potkali spoustu lidí, kteří i přes nuzné poměry žili relativně spokojený život. Jak v Africe tak i u nás je dost nespokojenců, kteří řeší věci, které jsou pro jiné naprosto zbytečné. Jde o úhel pohledu. Tím nechci říct, že život v Africe není tvrdý. Samozřejmě je a hodně. Ostatní velmoci z tohoto kontinentu plundrují nerostné bohatství. Lidé tam žijí v nepředstavitelné bídě, ale i přesto tancují, zpívají a radují se ze života. Přemýšlí a fungují prostě jinak, než my tady u nás,“ uzavřel povídání o africkém dobrodružství Vítek. Na podzim o něm chystá v regionu sérii přednášek.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu