U Hřiště, Sportovní, Nová, U Řeky, Svitavské nábřeží. A nebo pojmenování po některé z významných osobností města? Adamovští řeší, jak nově nazvat dosud bezejmennou ulici, která vede z náměstí Práce kolem řeky a fotbalového hřiště do bývalého areálu Adamovských strojíren.

Jednu z jeho budov totiž investor přestavuje na polyfunkční dům s byty. „O novém pojmenování ulice jsme zatím neslyšeli. V papírech k novému bytu máme uvedenou Nádražní ulici. Je ale pravda, že je to trošku zavádějící, protože ta vede kus za řekou na druhém břehu. Navíc je hodně dlouhá. Polyfunkční dům stojí na okraji rozhlehlého průmyslového areálu, tak by upřesnění adresy bylo asi na místě,“ řekl Deníku Martin Frňka, který se příští rok nastěhuje do jednoho z nových bytů ve zmíněném polyfunkčním domě.