Adamovští pro místní obyvatele spustili službu mobilní rozhlas, která je zdarma.

„Je to další informační nástroj vedle našeho tištěného zpravodaje, webových stránek města, sociálních sítí a městského infokanálu. V menu mobilní aplikace si lidé sami nastaví, o jaký typ zpráv mají zájem. Zatím se do mobilního rozhlasu u nás registrovalo asi dvě stě lidí. Zároveň stále zůstává funkční systém zasílání krizových SMS zpráv, o ty lidé, kteří se do této služby už dříve registrovali, nepřijdou,“ informoval adamovský starosta Roman Pilát.