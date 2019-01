Adamovští se zbaví starých věcí. Zdarma je nahází do velkých kontejnerů

Adamov - Starý nábytek, koberce, linolea. Ale také kočárky, umyvadla, pneumatiky nebo části kuchyňských linek. To vše zdarma nahází Adamovští do velkokapacitních kontejnerů. Ty budou v různých částech města stát od pondělí šestnáctého do soboty jednadvacátého března. V sobotu zajistí specializovaná firma také mobilní svoz nebezpečného odpadu.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

V Adamově funguje tři dny v týdnu sběrný dvůr. Přesto místní do velkokapacitních kontejnerů, které jsou v ulicích města jednou ročně na jaře, nahází tuny nepotřebných věcí. „Loni to bylo téměř čtrnáct tun odpadu. Do těchto kontejnerů však v žádném případě nepatří nebezpečný a směsný odpad. Stejně jako stavební suť, papír, plasty a sklo," uvedla Monika Hrubá z odboru správy majetku města Adamova. Dodala, že jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném místě, budou odvezeny a tím svoz v dané lokalitě skončí. „Jakékoliv ukládání odpadu mimo přistavené kontejnery je zakázáno. Lidé riskují pokutu tisíc korun," dodala Hrubá. 13,9tun odpadu naházeli loni Adamovští do velkokapacitních kontejnerů. Ty nechá město do ulic přistavit vždy jednou ročně na jaře. První velkoobjemové kontejnery budou stát v pondělí šestnáctého března v ulici Sadová a Komenského. Nebezpečného odpadu se mohou místní zbavit o pět dní později, kdy na dvanácti místech ve městě zastaví auto specializované firmy. Lidé obsluze odevzdají například baterie, zářivky, lepidla, oleje a kompletní použitá elektrozařízení. Televizory, pračky, vysavače nebo ledničky. Ale také léky. „Pokud lidé mobilní svoz nebezpečného odpadu nestihnou, mohou ho přivézt do sběrného dvora v Adamově. Na baterie a monočlánky máme také červené kontejnery u Domu služeb v ulici Družstevní a u Domu s pečovatelskou službou v ulici Komenského. Další sběrné místo je pak v budově městského úřadu Adamov v ulici Pod Horkou," upřesnila Hrubá s tím, že léky, které nebyly spotřebovány, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby mohou lidé odevzdat v lékárnách.

Autor: Jan Charvát