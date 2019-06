Adamov - Ve čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne otevřou Adamovští městské koupaliště v lokalitě Horka. Původně chtěli bazén zpřístupnit pro veřejnost až o den později. „V pátek bude otevřeno už v běžném čase od devíti hodin ráno do devíti hodin večer,“ uvedla za provozovatele koupaliště Marta Vrchovská z městské společnosti Adavak.

Koupaliště v Adamově. | Foto: Město Adamov

Od půl osmé večer bude v bazénu až do konce provozní doby kondiční plavání. Předpokládané ukončení letní sezony je 1. září. Vstupné zůstává stejné jako loni. Rodina se dvěma dětmi od tří do patnácti let zaplatí za vstup na koupaliště sto korun.