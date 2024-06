Nový objekt má v dané lokalitě podle něj vyřešit letitý problém s nedostatkem parkovacích míst, který komplikuje provoz v této části města. Za nevyhrazené stání pod střechou parkovacího domu zájemci zaplatí osm set korun bez daně za rok. Pokud budou chtít konkrétní místo, bude je to stát osm tisíc bez daně. Smlouvy se mají uzavírat na pět let. Podmínky pronájmu Adamovští úředníci už zveřejnili. Jedním z kritérií je, že žadatel o placené stání nemá vůči městu dluhy nebo v této lokalitě nevlastní garáž.

Podle radnicí zveřejněného harmonogramu se má stavba dokončit v červenci, v srpnu předávat po odstranění drobných nedodělků a závad. Současně se uskuteční zkoušky funkčnosti zejména ze strany hasičů. „V září bychom chtěli objekt připojit na distribuční sít a zkolaudovat. Od října pak už by parkovací dům měl fungovat. Je to ale zatím jen odhad, konkrétní datum otevření parkovacího domu upřesníme,“ řekl Deníku adamovský místostarosta Jiří Němec.

V pořadníku pak žadatele posune výš i to, že má v Adamově trvalé bydliště. „O přesném termínu zahájení podávání žádostí budou občané informování na úřední desce a všech informačních kanálech města,“ sdělili zástupci města.

V parkovacím domě se počítá s osmi místy pro hendikepované a stejným počtem míst pro aut na plyn. Dvanáct stání je pak určeno pro vozidla na elektrický a hybridní pohon. „V parkovacím domě není povoleno parkování čtyřkolek, motorek, přívěsů nebo jiných dopravních prostředků. Bude v režimu nehlídaného placeného stání s celoročním čtyřiadvacetihodinovým provozem,“ napsali Adamovští ve zveřejněných dokumentech. Auta budou do objektu vjíždět a vyjíždět přes závory na čipové karty.

Jedno z nevyhrazených míst si od města chtějí pronajmout například manželé Škaroupkovi. „Před časem jsme vyplňovali k tomu dotazník města. Oficiální žádost jsme ještě nepodávali, nebyl zveřejněný termín. Obě částky, jak za vyhrazené, tak nevyhrazené místo, mi přijdou schůdné. Manžel zaparkuje všude, tak zvolíme variantu nevyhrazeného stání. Aut tady na Sadové přibylo hodně a s parkováním je problém. Někteří místní mají dvě auta nebo služební. Doufáme, že to parkovací dům vyřeší a doprava se zklidní,“ uvedla Vendula Škaroupková.

Podle jejího muže před časem uvažovali o koupi garáže. Cena v této lokalitě se ještě před několika lety pohybovala kolem tří set padesáti tisíc. Aktuálně je to asi o dvě stě tisíc víc. „To je mimo naše možnosti. Uvidíme, jak to bude za rok za dva, až bude fungovat parkovací dům. Myslím si, že ceny garáží pak půjdou výrazně dolů. Trošku se ale pozastavuju nad tím, že stání bude placené. Mám za to, že jako člověk, který pracuje, bydlí tady a odvádí daně, jsem už na tuto veřejnou stavbu částečně přispěl. Osm stovek za rok je sice pakatel, ale jde mi o princip. Dokázal bych si představit, že tam budou třeba solární panely na střeše, které budou něco generovat a následný provoz s údržbou stavby se tím pokryjí. Ale nevím, projekt jsem neviděl,“ dodal Luděk Škaroupka.

Další z místních, které Deník na místě oslovil, nové stání naopak neřeší. V této části Adamova totiž vlastní garáž. Jedním z nich je Martin Vašíček. „Parkování je tady špatné, to je pravda. Aut je moc, přibývají a místa málo. Snad se to po otevření parkovacího domu zlepší. Já tam stání nepotřebuju. Mám garáž kousek odtud u koupaliště. Plus pozemek na stavbu jedné garáže přímo před panelákem, kde parkujeme druhé auto,“ vysvětlil muž.