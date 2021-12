Funguje už sedmnáct let a Kroužek zpívání pro radost se schází každé úterý v adamovském kulturním domě. Místní zpívají za doprovodu kláves, někdy s kytarou. Povídají si, vzpomínají a když je příležitost, tak slaví společně i narozeniny. „Ubývá nás. Začínali jsme v osmadvaceti lidech. Deset našich kamarádů už není mezi námi,“ říká v úterý u otevřeného zpěvníku jedna z členek kroužku Ludmila Prudíková.

Adamovští důchodci se pravidelně od úvodních ročníků zapojují také do projektu Deníku Česko zpívá koledy. Před kulturním domem jim vždy tleskaly desítky lidí. Až epidemie koronaviru jim udělala čáru přes rozpočet a veřejné vystoupení s koledami odvála. Letos už podruhé.

Hráz Křetínky okusují bagry: podívejte se, jak je v akci zachytil dron

Přesto Adamovští neztrácejí dobrou náladu a redaktorovi Deníku Rovnost v úterý odpoledne střihli v pohodě na kameru dvě tradiční koledy. „Člověk se tomu nemůže poddat. Musí se snažit udržet si dobrou náladu i v těžké době. Nezůstávat sám doma a neztratit kontakt s přáteli a rodinou. Pokud je to možné se setkat a zdraví dovolí, tak společné zpívání nevynecháváme. Vždyť máme tolik krásných písniček, u kterých snad ani smutno být nemůže. Rádi si zazpíváme lidovky a ve vánočním čase i koledy,“ dodává další ze zpěvaček Květoslava Nezvalová.

To potvrzuje také její kamarádka Jaroslava Nossová. „Někdo se stydí zpívat, protože to neumí. Já také nejsem žádná zpěvačka, ale zpívám pro radost a s chutí. O to přece jde. Máme to i v názvu. Kroužek zpívání pro radost. Vzpomínám si, když jsem nemohla kvůli nemoci s kamarády zpívat před kulturním domem koledy, tak jsem alespoň stála na balkoně. Poslouchala jsem a tekly mi slzy, tak to bylo dojemné,“ říká žena.

Na klávesy soubor pravidelně doprovází Jiří Burget, který je zároveň jeho vedoucím. Kroužek má i vlastní hymnu, kterou složil. Na úterním zpívání tentokrát chyběl. U kláves ho zastoupila Jiřina Hédlová. „Tato písnička nemůže na našich setkáních nikdy chybět. Složil ji Jirka Burget a se jmenuje Radost ze zpívání. To náš kroužek přesně vystihuje,“ usmívá se žena.

Začíná hrát a její kamarádi se připojují. „Náš kroužek zpívání v Adamově je, zpívání pro radost, tak se jmenuje,“ zní sálem kulturního domu.