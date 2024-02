/VIDEO/ Po delším dešti zůstávala před dlouhou zídkou u A.centra v Adamově na Blanensku několikametrová kaluž vody. Když do ní na hlavní silnici přes pětitisícové město v ulici Nádražní najelo auto, tak část přilehlého parkoviště pokropilo špinavou břečkou. Často včetně nakupujících.

Sprška u adamovských obchodů. Vodu ze silnice svedou do kanálu..

A co teprve, když si řidič s dodržením povolené rychlosti příliš nelámal hlavu a do kaluže najel pěkně zostra.

To už by se teď stávat nemělo. Dělníci totiž v těchto dnech na problematickém místě udělali vpusť, která ho odvodní. „Vodu z vozovky svedeme pod zídkou trubkou do kanalizace. Ta už odvodňuje parkoviště poblíž obchodního centra. Hotovo bude do konce týdne,“ řekl ve středu Deníku na místě jeden z pracovníků firmy Avus Reality, která zmíněné centrum provozuje.

Průtah Adamovem se nedávno po letech dočkal nového povrchu. Místy už byl značně rozbitý a před obchodním centrem řidiči kličkovali mezi řadou děr. Už tehdy se voda v tomto místě držela. Silnice patří kraji.

Sprška u adamovských obchodů? Vodu ze silnice svedou do kanálu.Zdroj: Deník/Jan CharvátAdamovský starosta Roman Pilát řekl, že současný zásah do vozovky a její odvodnění nejsou reklamací nedávno položeného asfaltu.

„Při pokládce nového povrchu ho nebylo možné kvůli výškovým parametrům původní silnice v tomto místě vyspádovat jinak. Na vpusti a odvodnění jsme se domluvili se silničáři a provozovatelem A.centra, který k tomu přistoupil velmi zodpovědně. Lidé na ten problém upozorňovali. Dřív v tomto místě bylo jen zábradlí, později se zde postavily kamenné zídky, Ty část vody při průjezdech aut zadržely, ale nebylo to ideální. Teď už by to mělo být po odvodnění v pořádku,“ dodal Pilát.