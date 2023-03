Jedná se o první stavbu svého druhu na Blanensku. Adamovští ji připravovali několik let. Celkem má parkovací dům nabídnout 288 míst. Město stavbu rozdělilo do dvou etap. V té první nechá postavit jednu ze dvou věží pětipatrové budovy pro sto dvacet aut a základy druhé. To vše za čtyřiaosmdesát milionů korun bez daně. Hotovo má být příští rok na podzim.

Místní zatím dočasně parkují v přírodní lokalitě Sklaďák. „Příjezdovou cestu jsme tam nechali zpevnit. Zatím povrch drží. Dokončilo se veřejné osvětlení. Zmíněný prostor s odstavenými auty by také měla monitorovat kamera. Zatím si myslím, že provizorní parkování funguje dobře,“ dodal Němec.

Top investice 2023 na Blanensku? Parkovací dům nebo dětská léčebna

Při stavbě parkovacího domu se musí Adamov spolehnout na vlastní peníze. Zisk dotace nebyl možný. Jedná se o největší investici města za poslední dekády. Na termínovaných vkladech má Adamov odložených pětatřicet milionů, deset odloží letos a stejnou částku příští rok. Na finální práce si vzalo úvěr s limitem třicet milionů korun. Stání v parkovacím domě bude zpoplatněné. Zatím ale není jasné v jaké výši. Vedení města však nastínilo, že většina míst bude za symbolický poplatek, který pokryje například případné pořízení čipových karet, a také energie. O jeho výši bude teprve diskutovat, jasno by mělo být zřejmě letos na podzim.

S výstavbou zmíněného parkovacího domu souvisí další projekt na druhé straně města. V lokalitě Ptačina mezi ulicemi Petra Jilemnického a Údolní. Tam už došlo k terénním úpravám a vykácení části stromů. Město počítá s tím, že do tamní rokle naveze zeminu ze stavby parkovacího domu. V budoucnu tam chce vybudovat parkoviště zhruba pro sto čtyřicet aut. „Bydlím na ulici Petra Jilemnického a zaparkovat tam odpoledne je už bez šance. Když přijedu z práce, musím nechat auto dost často stovky metrů od bytu. Když ho odstavím v jiné ulici, samozřejmě pak blokuji místo lidem, co tam bydlí. To se jim pochopitelně nelíbí. Za nové parkoviště bych byl proto velmi rád,“ řekl například jeden z místních Tomáš Kudela.

Řidiči v Adamově zaparkují ve věži, první na Blanensku. Pomůže to sídlišti

Jeho slova potvrdil také David Štajner, který bydlí na stejné ulici. Problém v nedostatku míst vidí i kvůli tomu, že řada rodin má více aut. Některá auta pak podle něj naopak vyjíždějí naprosto minimálně a jen stojí před domy. „Situaci nepřidává ani to, že spousta garáží v naší ulici neplní svou funkci. Lidé v nich místo aut mají skladiště. Já si tu byt kupoval před několika lety proto, že jsem měl výhled do lesa. Teď se dívám na vymlácenou holinu a časem tam asi budou parkovat auta. To se mi popravdě moc nelíbí. Ale chápu, že město chce nějak řešit problém s parkováním. Bohužel doba je taková, že aut přibývá. Lidé jsou pohodlí cestovat jinak nebo auta sdílet s více cestujícími,“ řekl muž.

Podle adamovského místostarosty Jiřího Němce je zmíněný projekt parkování poblíž ulice Údolní na začátku. Projektová dokumentace se zpracovává a město jedná s dotčenými úřady.

Parkovací dům v Adamově? Zastupitelé schválili úvěr na stavbu

Dodal, že lokalita je v územním plánu zařazena do plochy dopravní infrastruktury. Mezi stavbami ve veřejném zájmu. „Na prvním místě je nyní parkovací dům. V tuto chvíli nedokážu říct, kdy se nové parkoviště ve vzdálenější části města začne stavět. Je to běh na dlouhou trať. Mimo jiné je tam potřeba vyřešit přeložku splaškové kanalizace, odvodnění celé lokality a podobně. Uvidíme, jak se to vše sejde, jak to bude vidět projektant a dotčené orgány. Bude také potřeba větší množství zavážky. Tu chceme poptávat při dalších výstavbách v okolí,“ poznamenal Němec.