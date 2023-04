/FOTO, VIDEO/ To snad ne? Vážně, se bude pošta v adamovském sídlišti Ptačina rušit? Šlendrián, totální nezodpovědnost vlády! V pátek dopoledne přicházeli k tamním přepážkám rozčarovaní zákazníci a padala velmi ostrá slova. „Kde to máme podepsat, abychom vás zachránili a nezrušili nám tu pobočku? Pošta na Ptačině je pro nás naprosto nezbytná,“ ptal se jedné z pracovnic například Ladislav Novotný, který přišel s přítelkyní.

Jednou z rušených poboček České pošty má být pobočka v adamovském sídlišti Ptačina. Druhá funguje na opačné straně pětitisícového města v ulici Nádražní. | Video: Deník/Jan Charvát

„Opravdu se to tu bude rušit? To snad ne. Co budu dělat?“ ptala se další starší žena. „Nic oficiálního zatím nevíme. Lidé se ptají, stejně jako vy, telefonují. Byla tu před chvíli televize. Nevím, co s námi bude,“ krčila bezradně rameny tamní poštovní úřednice.

Česká pošta ruší na jižní Moravě třiadvacet svých poboček.Zdroj: Deník/Tomáš MarekV šoku byla i třiasedmdesátiletá Jarmila Pařízková. V pátek zrovna příbuzným rozesílala velikonoční přání. Na poštu ji doprovázela dvě vnoučata. „Nevím, co budu dělat. Máme tu uložené peníze. Na druhou poštu ve městě je to daleko. I autobusem je to pro starší a méně pohyblivé lidi výlet prakticky na celé dopoledne. Já mám obě kolena operovaná a taktak dojdu na pobočku tady u nás na Ptačině. Manžel má osmdesát a na nohy nemůže vůbec. Na počítači se elektronické bankovnictví a další věci už naučím těžko. Snad tu nechají alespoň tu schránku na dopisy,“ poznamenala důchodkyně.

Pořádně vytočený odcházel z adamovské pošty také zmíněný důchodce Ladislav Novotný. „O rušení pobočky v Adamově jsme slyšeli v rádiu. Je to bordel a velký. To tam napište! Naprosto nesvědomitý krok od vlády. Šílené. Důchodci, kteří nemohou chodit, teď budou jezdit na poštu autobusem z kopce do kopce? Jsem pořádně naštvaný,“ řekl při odchodu muž.

Pořádně nabroušený byl také starosta bezmála pětitisícového města na Blanensku Roman Pilát. Oficiální vyjádření České pošty o rušení jedné ze dvou adamovských poboček ještě neviděl. Podle jeho slov bude město za její udržení bojovat. Výrazně by se tím snížila vybavenost místních.

Druhá pobočka je totiž ve vzdálenější části města a pro méně pohyblivé občany hůře dostupná. I když u ní zastavuje městská hromadná doprava. „Je to o nás bez nás. Nikdo nám nepředložil seriózní analýzu, proč se tato pobočka ruší. Funguje tam v městských prostorách za naprosto minimální nájem a podle mého je vytížená dost. V této části bydlí dost starých lidí, kteří poštu využívají. Za mě je rušení pobočky ze strany pošty za těchto podmínek neobhajitelné. Vadí mi také naprostá neinformovanost. Je to značně netransparentní. Pokud se o rušení poboček uvažovalo už delší dobu, měli dlouho dopředu a s obcemi vše prodiskutovat u kulatých stolů. Na zmíněné rozhodnutí budeme ostře reagovat,“ řekl Deníku Rovnost adamovský starosta Roman Pilát.

Na Blanensku hodlá Česká pošta od 1. července uzavřít také pobočku v blanenské ulici Dvorská. „O rušení konkrétních poboček zatím nemáme žádné informace,“ uvedl tamní starosta Jiří Crha.

Celkem se má ke konci školního roku v republice uzavřít 300 poštovních poboček bez náhrady. Z ekonomických důvodů. V Jihomoravském kraji se má jednat o třiadvacet pošt. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ sdělil Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Zástupci státního podniku uvedli, že dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách klesá.. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. „Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2 500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady,“ informovali v pátek.