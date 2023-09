Pohádkový lesopark v Adamově vznikl na území bývalé skládky, v sousedství adamovského sídliště Ptačina. Lidé dostali nové místo pro odpočinek i poučení. O budování lesoparku Deník již dříve informoval. Nyní město místo lidem slavnostně představilo.

Město Adamov představilo lidem po třech letech prací Pohádkový lesopark. Zdroj: se souhlasem MENDELU | Foto: se souhlasem MENDELU

Lesopark si užijí zejména rodiny s dětmi. „Od začátku jsme měli jasný cíl, zachovat zde klidovou nekomerční zónu, doplněnou o herní a vzdělávací prvky, kterou budou využívat rodiče s dětmi, maminky s kočárky, nebo i senioři. A to se myslím povedlo,“ zhodnotil nový lesopark starosta Adamova Roman Pilát.

Na území lesoparku, jehož součástí je také jezírko s mokřadem či malý geopark, se nachází i naučná stezka pro dětské návštěvníky s řadou herních prvků s přírodní tematikou, jako je například přírodní pexeso, broukoviště, hmyzí hotel či poslechový prvek zvuky dřeva. „Při práci jsem popustil fantazii, co by se mi líbilo, kdybych byl dítě. Chtěl jsem, aby to bylo všechno o přírodě. Vznikly figurky hříbků, které se usmívají, když jsou jedlé, nebo se naopak mračí, když jsou jedovaté. Pak je zde broukoviště, aby děti věděly, co v lese žije. A průlezka pro nejmenší je v podobě sovy,“ okomentoval prvky projektant lesního areálu Petr Krejčiřík.

Pozemky Mendelovy univerzity, na nichž se lesopark rozkládá, univerzita městu bezúplatně pronajala. Její Školní lesní podnik Křtiny, který v univerzitních lesích hospodaří, navíc Adamovu pro účely lesoparku věnoval kmeny a řezivo za sto dvacet tisíc korun.

Adamov se nachází uprostřed univerzitních lesů, stejně tak i lokalita, na níž se vybudovaná odpočinková zóna nachází. O využití pozemků pro svůj záměr muselo proto město jednat se Školním lesním podnikem Křtiny, který v lesích MENDELU hospodaří.

Mendelova univerzita byla po dobu vzniku lesoparku nápomocná i odbornou radou. „Lesopark je osázen naučnými tabulemi, z nichž se malí i velcí návštěvníci mohou dozvědět, jak se to má například s ptačími budkami, jaké horniny jsou pro oblast typické či proč jsou důležité mokřady,“ upřesnila Jitka Fialová z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny.