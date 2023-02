Studuje na střední škole obor knihovnictví a pilotní průkaz si udělala loni na podzim. Několik měsíců po šestnáctých narozeninách. Právě tento věk je pro získání zmíněného oprávnění spodní hranicí. Neumanová se tak řadí mezi nejmladší piloty v republice. Její strýc a zároveň také motorový paraglidista Petr Buchta pravidelně Deníku Rovnost posílá ze svých průletů nad regionem jedinečné snímky z ptačí perspektivy. „Kdysi jsem si chtěla zkusit tandemový seskok padákem. To se mi splnilo na letním táboře. Bylo to úžasné. Pak jsem se několikrát proletěla právě na motorovém křídle a chytlo mě to. Navíc strejda s ním už létá hodně dlouho, takže teď už budeme z rodiny ve vzduchu poletovat dva,“ vzpomíná na začátky s neobvyklou disciplínou dívka.

Rodiče však zpočátku její nadšení nesdíleli. „Hlavně máma měla velký strach, že se mi něco stane. Naštěstí jí uklidnilo, že příprava se odehrávala pod strejdovým dohledem a pak samozřejmě s instruktorem. Strejda ji tak trochu ukecal, že je to v pohodě. Učil mě všechno od základů. Jak si správně srovnat padák nad hlavou, jak ovládat motor, startovat a další nebytné věci. Nabiflovat se teorii bylo docela obtížné. Bylo toho opravdu hodně i technických věcí, ale nakonec jsem to zvládla,“ dodává Neumanová.

Přednost motorovému létání s padákem před seskoky dala podle svých slov i kvůli bezpečnosti. „S motorem je člověk ve vzduchu ve větším bezpečí, může lépe manévrovat. I když selže, tak může celkem v pohodě doplachtit na zem,“ vysvětluje mladá pilotka.

První samostatný let zvládla při výcviku nad letištěm v Kotvrdovicích. Ve vzduchu byla jen několik minut, ale i tak to byl neopakovatelný zážitek. „Už se pomalu smrákalo a byla strašná kosa. Ale ten zážitek stál opravdu za to. Při dalším cvičném letu jsem si pak neplánovaně musela vyzkoušet nouzové přistání,“ přibližuje další z adrenalinových okamžiků.

První oficiální let absolvovala se strýcem Petrem nad Moravským krasem. Kolem Kojálu k Blansku a přes propast Macochu zpět. Zatím má na kontě dva samostatné lety. Až se oteplí, plánuje startovat do vzduchu mnohem častěji. Láká ji jihomoravská Pálava nebo okolí hradu Bouzov. „Strejda má ze vzduchu kupu nádherných fotek. Já zatím nefotím, protože se bojím pustit táhla na ovládání padáku nad hlavou. Jsem ještě pořád při letu hodně nervózní, ale to si časem snad sedne. Ve vzduchu má člověk parádní, nepopsatelný pocit. Za mě je to ta pravá svoboda,“ říká Neumanová, která se věnuje také hře na klavír a zpěvu.