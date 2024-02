Koňské koblížky zůstaly na místě do druhého dne. „Bohužel nikdo nic neuklidil. Leží to tu doteď a dost to tedy zapáchá,“ okomentovala v neděli situaci jedna z kolemjdoucích.

Navíc jim vadilo, že po odchodu zvířat zůstala na místě hromada kobylinců. „Mám rád koně, ale občas nemám rád jejich majitele. Zaparkovat koně před obchodem a nechat ho tam vytvořit hromádku koblížků? Celé parkoviště včetně přilehlé louky bylo prázdné. Příště by to chtělo vázat koně jinde,“ reagoval na nevšední pohled před nákupním centrem například Jiří Baisa.

„Na výletu z Obřan do Olomučan jsme se zastavili v Adamově do restaurace na jídlo. Koně jsme uvázali před ní, zákaz tam žádný není. Mrzí nás, že jsme místní rozčarovali. Ale myslím, že daleko více lidem a hlavně dětem jsme vykouzlili úsměv na tváři. Koně si děti mohly pohladit, vyfotografovat se s nimi nebo se i svést. Kobylinců jsem si popravdě nevšimla, řešila jsem pána, který koně krmil zelím,“ řekla v pondělí Deníku žena.

Dodala, že když je někdo fotografoval, mohl je i slušně upozornit na zanechaný koňský trus. „Je to ale moje chyba. Měla jsem před odjezdem vše zkontrolovat. Stavovali jsme se tam po delší době. Jestli ale místním tolik vadíme, tak už tam s koňmi příště zastavovat nebudeme,“ poznamenala.

Další místní, které redakce v blízkosti A.centra oslovila, poukazovali na rozšlapané psí výkaly, které nezodpovědní majitelů psů před obchody neuklízí. Vadí jim také nepořádek pod tarasem, kde se před parkovištěm táhne dlouhý záhon s kameny a rostlinami.

„Chodí sem spousta lidí, kteří nechávají psy uvázané před obchodem. Ne všichni po nich ale odklízejí výkaly. Je to strašný pohled, když se to tady všechno rozšlape. Nechápu to. Stejně jako to, že někdo může vyhazovat odpadky ve velkém kolem sebe. Vajgly, žvýkačky, krabičky od cigaret, vlhčené ubrousky,“ řekl jeden z místních, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

PĚŠÍ NIČÍ ZELEŇ

Zmíněné obchodní centrum postavila na místě bývalé závodní jídelny Adamovských strojíren a kina společnost Avus Reality, která ho i provozuje. Kromě obchodů a restaurace v něm pronajímá také byty a za několik týdnů tam plánuje otevřít ještě optiku.

Podle jednatele Jiřího Ondráčka má firma na úklid v okolí A.centra najatého pracovníka. „Odpadky tam odklízí pravidelně. Než chování zvířat nám víc vadí chování některých lidí. Když má někdo psa, tak by po něm měl také uklízet. O koních slyším poprvé. Chceme, aby to tam bylo krásné, ale je to těžké,“ řekl Ondráček.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Za největší problém označil zmíněný záhon s kameny, kůrou a vysazenou zelení. Uvedl, že ji firma musela v uplynulých letech měnit už počtvrté. Poslední zásah na podzim přitom stál bezmála sto tisíc korun.

„Původní kameny nám totiž lidé rozkradli nebo zničili. Naposledy jsme tam přivezli pět palet nových z lomu v Lulči a zeleň u parkoviště vysadili znovu. Lidé ale zaparkují, vystoupí z auta a do obchodu si zkracují cestu přes skalku. Všechno pošlapou a zničí,“ dodal Ondráček.