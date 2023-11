/FOTO, VIDEO/ Auto městské policie s rozsvícenými majáky. Hned za ním nákladní auto s mohutným kmenem. Vánoční strom pro Adamov! Ten ze křtinského arboreta do pětitisícového města dorazil na nakladači v úterý ráno a těžká technika ho instalovala u kostela svaté Barbory. Vánoční symbol věnovali lesníci ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

V Adamově postavili v úterý vánoční strom u kostela svaté Barbory. Rozsvítí ho v pátek 1. prosince. V Blansku stojí vánoční jedle na náměstí Republiky a rozsvítí ji už tento pátek. | Video: Se souhlasem Lukáše Malého

Jedná se o jedli obrovskou, která narostla do výšky osmnácti metrů. V arboretu stála vedle dalších dvou jedlí. Ještě o pět metrů vyšší strom možná příští rok poputuje na náměstí do centra Brna. Podobně jako adamovský vánoční strom uvolní místo pro růst vzácné jedle nikkoské. „Pochází z Japonska a sousední dvě jedle ji zastiňovaly. Potřebovali jsme uvolnit místo tomuto vzácnějšímu druhu, aby se mu lépe dařilo a rostl,“ sdělila adamovskému infokanálu Petra Packová ze zmíněného školního lesního podniku.

Vzácná jedle má nyní osm metrů a může klidně narůst i o dalších třicet. Vánoční strom Adamovští rozsvítí v pátek prvního prosince v půl páté odpoledne. „Na prostranství u kostela vystoupí dětí z mateřských a základních škol, které doprovodí zpěvačka Laura Jirků a hudebník Petr Hurdes. Předvánočním podvečerem bude příchozí provázet rozhlasová moderátorka Jarka Vykoupilová,“ řekla Deníku Rovnost vedoucí Městského kulturního střediska Adamov Jitka Králíčková.

V sousedním Blansku stojí vánoční strom na náměstí Republiky už od pondělka. V úterý ho začala četa z Technických služeb zdobit. V jeho okolí pak pracovníci dávali dohromady také stánky a zázemí pro vánoční trhy a adventní akce s kulturním programem. „Vánoční strom na náměstí se mi moc líbí. Až se nazdobí a rozsvítí, bude to nádhera. Moc těším, na slavnostní rozsvícení určitě dorazím. Jak se může člověk v mém věku ještě hýbat a pálí mu to, tak je to fajn,“ okomentovala tradiční výzdobu blanenského náměstí jedna z místních důchodkyň Jarmila Pokorná.

V příštích dnech Blanenští postaví na náměstí ještě pódium. Trhy otevřou tento pátek v poledne. Odpoledne je zpestří kulturní program. Rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na pět hodin odpoledne. „Na vánočních trzích bude zhruba čtyřicet stánků, chybět nebude občerstvení, horké nápoje, dárkové předměty, řemeslné výrobky, keramika, zastoupení budou i regionální výrobci," informoval ředitel Kulturního střediska města Blanska Tomáš Mokrý.

Jedle byla na poměry zahrady moc velká

Desetimetrovou okrasnou jedli ojíněnou věnovala do Blanska rodina Konečných z nedalekých Olomučan. Před dvaadvaceti lety ho zasadila při stavbě rodinného domu. „Jedle je sice krásná, ale na poměry naší zahrady už byla veliká. Těžko jsme se s ní loučili, ale rozhodli jsme se, že je čas ji nahradit. Než ji jen tak skácet, bylo nám milejší ji raději darovat, proto se nám líbil nápad, že by mohla být vánočním stromem v centru Blanska, kde může udělat radost ještě i dalším lidem,“ uvedla na webu města Eva Konečná.

Program chystá blanenské kulturní středisko v centru města na celý advent. „Každý den odpoledne budou na náměstí Republiky otevřené stánky s občerstvením, dva s horkými nápoji, další s trdelníkem. Letos je nově doplní také stánek s nabídkou regionálních výrobků, jejich nabídka se bude vždy po týdnu měnit. Chybět nebude kolotoč nebo zvonička, nově také vysoké stoly k odložení občerstvení. Počínaje osmadvacátým listopadem pak vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu nabídneme na náměstí také kulturní program na pódiu. Oslovili jsme mateřské, základní i umělecké školy ale také poloprofesionální nebo profesionální umělce, kapely i sbory," upřesnil Mokrý.

K návštěvě v tento čas láká na své akce také Galerie města Blanska a Muzeum Blanenska.