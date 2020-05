Podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea existuje mnoho důkazů o tom, že koronavirus pochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. V rozhovoru s televizí ABC dnes ale šéf diplomacie USA odmítl říct, zda se domnívá, že Peking virus vypustil záměrně. Podle Pompea to není poprvé, kdy je svět vystaven nebezpečí kvůli viru uniklému omylem z čínských laboratoří.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo | Foto: ČTK

"Existují nesmírné důkazy o tom, že vzešel odtud," prohlásil Pompeo s poukazem na laboratoř ve Wu-chanu. "Čína je známá sklonem infikovat svět a využívat laboratoří, aniž by respektovala normy," pokračoval Pompeo. "Není to poprvé, co je svět vystaven nebezpečí kvůli viru pocházejícímu z čínských laboratoří," dodal.