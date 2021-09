Ministerstvo zdravotnictví jihoasijské země informovalo, že jen v Ho Či Minově městě registruje 180 tisíc případů nákazy a sedm tisíc úmrtí lidí infikovaných koronavirem. To představuje polovinu všech případů a asi 80 procent úmrtí v zemi, poznamenal Reuters. A město je hlavní zásobárnou dělníků pro průmyslovou zónu. Místní úřady prozatím zavedly přísná omezení do 6. září. Obyvatelé však očekávají prodloužení lhůty.

Ze vzniklého zmatku pak těží mimo jiné podvodníci, kteří se hlásí na nedostatková místa kurýrů, ovšem balíky nerozváží, ale kradou. Znepokojeni vývojem jsou i zahraniční investoři, kteří mají své továrny v blízkosti města. Jen v sousední provincii Binh Duong bylo v posledních letech do zahraničních projektů nainvestováno téměř 37 miliard amerických dolarů, tedy přes 800 miliard korun. Ovšem ani zde se přísným karanténním opatřením nevyhnuli.

Úřady nyní představily speciální pasy pro pohyb po městě. Povolení lze sice získat vyplněním online formuláře a stažením příslušného kódu aplikace do telefonu, přesto policie informovala, že provoz v tomto největším vietnamském městě klesl na pouhých deset procent oproti normálu, přičemž saigonské zácpy bývaly věhlasné. Reuters nyní informoval, že místní kurýrní společnosti kvůli masivním dopravním omezením a enormnímu zájmu zákazníků kolabují.

V desetimilionovém Ho Či Minově městě úřady dokonce rozhodly o kompletní uzávěře, ve městě platí zákaz vycházení. Minulý týden do města vstoupila armáda, která má pomoci s dohledem nad dodržováním přísných karanténních opatření. Oznámení o uzavření města vyvolalo paniku. Lidé doslova vykupují supermarkety. Prodavači nestíhají doplňovat regály v obchodech, jak svědčí fotografie v místních médiích. Váznou dodávky potravin.

Velká vietnamská města, včetně Da Nangu a Ho Či Minova města, v poslední době kvůli katastrofální situaci dokonce omezila provoz na hlavních ulicích. Na kontrolních stanovištích v centrech stojí vojáci, ale nikde se podle agentury doposud nepodařilo dostat pod kontrolu okrajové čtvrti. Drony by měly být tím faktorem, který situaci změní.

Vietnamská tisková agentura Tuoi Tre uvedla, že v Da Nangu obyvatelům stačil jen pohled na testované drony ve vzduchu, aby se urychleně vrátili do svých domovů. Jeden z místních hygieniků po té agentuře popsal strategii hlídkování nad městem a okresem Hai Chau. Drony podle jeho slov kontrolou nad nejvzdálenějšími kouty milionového města budou schopny zlepšit sociální distancování, a zabránit tak vzniku nových ohnisek koronaviru.

