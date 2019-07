Tak jak to tedy je? Komerční pojišťovny vám na otázku, zda a kam se při cestě po Evropské unii připojistit, odpovědí jednoznačně. „Doporučujeme to při jakékoliv zahraniční cestě,“ uvádí například mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Připouští sice, že právo na lékařské ošetření v zemích EU existuje, ale podle něj to nepokrývá všechny předpokládané náklady. „Nejsou hrazeny například náklady na převoz pojištěného do vlasti nebo vysoká spoluúčast za léky a lékařské ošetření,“ uvádí Káňa.

Lidé, kteří si uzavřou při cestě do zahraničí připojištění, mají zároveň zajištěn i určitý servis. „Klientům komerční pojišťovny zajišťují i asistenční služby, které mohou pomoci s doporučením zdravotnického zařízení nebo překladem,“ dodává mluvčí Kooperativy.

Převoz do Česka může být drahý

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Co radí občanům Kancelář Zdravotního pojištění (KZP), která má oblast účtování zdravotní péče vůči státům EU na starosti a je v postavení nezávislé instituce? Opravdu je komerční pojištění zdravotního ošetření nezbytné, nebo je naopak v zemích EU nadbytečné?

„Pravda je někde napůl. Vy jako unijní občan s českým Evropským zdravotním průkazem máte právo na nezbytnou péči. Ta má být poskytována za podmínek, jaké mají místní zdravotní pojištěnci, což na první pohled zní dobře,“ uvádí Adam Ander, zástupce ředitele Kanceláře Zdravotního pojištění.

„Jsou tam však některá ale, jako je například případný převoz do Česka, který hrazen není. Nezbytná péče, kterou vám v zemích EU poskytnou, trvá do chvíle, kdy je léčený schopný návratu do vlasti,“ uvádí.

Pozor hlavně na Francii a Řecko

Další pastí je potom již zmíněné ustanovení, podle něhož máte nárok na zdravotnické ošetření za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Jenže zdravotní systémy se v unijních zemích značně liší. A tím se liší i spoluúčast pacientů. Země, v nichž vás může výše této platby nepříjemně překvapit, jsou přitom poměrně nečekané.

Nejvíce, až pětinu nákladů, hradíte totiž podle údajů KZP ve Francii a Řecku, což může být v případě operace či nemocniční hospitalizace na české poměry velmi vysoká suma.

„Do těchto zemí bych si cestovní pojištění určitě uzavřel,“ varuje u obou turisty velmi oblíbených destinací Ander. Naopak u Čechy oblíbeného Chorvatska nebo sousedního Německa je podle údajů KZP spoluúčast pacientů na úrovni, na kterou jsou Češi zvyklí z domova. V Německu se například jedná o 10 euro (asi 255 korun) za den hospitalizace v nemocnici.

Podobně je s Českem porovnatelné, co se spoluúčasti týče, Slovensko. Spoluúčast je také velice nízká či nulová i v jinak drahých a bohatých severských státech Unie.

Ošetření "zdarma" dostanete i mimo Unii

Díky smlouvám mezi Evropskou unií a Norskem, Švýcarskem, Lichtenštejnskem a Islandem platí nárok na zdravotní ošetření i v těchto státech. Současně má Česko uzavřeny bilaterální smlouvy i s balkánskými státy s Makedonií a Srbskem. „Tam lze ale čerpat pouze neodkladnou péči, tedy jakýsi první zásah, aby nedošlo k ohrožení života,“ upozorňuje Ander. Se speciálním formulářem 111, který vydá vaše zdravotní pojišťovna, vám tuto neodkladnou péči poskytnou i v Turecku, Tunisku, Albánii a Černé Hoře.

Na otázku, kdy se připojistit, pak Ander z KZP říká: „Záleží na tom, i na jak dlouho na dovolenou jedete a jak daleko to je. Na delší cesty, do vzdálených destinací, ale třeba i do Alp, kde pojištění nepokrývá zásahy horské služby, bych se určitě připojistil.“

