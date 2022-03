Podle velitelství ukrajinských vzdušných sil zaútočila ruská letadla z Ukrajiny na běloruskou příhraniční obec Kopani. „Je to provokace. Cílem je zatáhnout ozbrojené síly Běloruské republiky do války s Ukrajinou,“ upozornilo velitelství na facebooku. Běloruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že tvrzení Kyjeva není pravdivé.

Ukrajinský ministr obrany Alexej Reznikov přislíbil, že nebude na frontu posílat nevycvičené vojáky. „Nedávalo by to smysl. Právě naopak. Naše armáda dokáže udržet nápor nepřítele proto, že je motivovaná, lépe vycvičená a lépe vyzbrojená než ta ruská,“ uvedl ve videoprojevu. Doplnil také, že ruská armáda doposud „zabila více civilistů než ukrajinských vojáků“.

Podle ukrajinských úřadů unesly ruské síly 33letého starostu Melitopolu Ivana Fedorova. „Na základě prvotních informací byl starosta Melitopolu (Záporožská oblast) Ivan Fedorov unesen vetřelci,“ napsal na telegramu ukrajinský vicekancléř Kyrylo Tymošenko. Moskva se k údajnému únosu zatím nevyjádřila. Melitopol obsadily ruské jednotky nedlouho po zahájení invaze.

„Únos starosty Melitopolu je podle ženevských úmluv klasifikován jako válečný zločin,“ konstatovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí.

Města znovu čelí bombardování

I v noci na pátek čelila ukrajinská města ostřelování ze strany ruské armády. Série výbuchů byly slyšet v Lucké, Dněpropetrovské, Rovenské a Volyňské oblasti. „Výbuchy nedaleko letiště. Všichni do krytů. Nezveřejňujte žádné fotografie, adresy ani souřadnice,“ vyzval na twitteru starosta Lucku Igor Poliščuk.

Cílem útoku v Lucku byla továrna na motory, kterou po ostřelování zachvátily plameny. Podle britské BBC jde o jedinou továrnu, ve které je na Ukrajině možné opravit motory pro bojové letouny.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

V ranních hodinách zasáhly tři ruské útoky čtvrť Novokodackyj ve městě Dnipro (dříve Dněpropetrovsk). Jeden z útoků trefil dvoupatrovou továrnu na boty, ve které po výbuchu vypukl požár. Další projektily jen těsně minuly obytnou budovu a dětskou školku.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.



Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

V Mariupolu se kvůli ruskému obléhání stupňuje humanitární krize. Do města se podle starosty Vadyma Bojčenka již šest dní nedostala prakticky žádná pomoc. „Evakuace civilistů také selhala kvůli neustálému ostřelování. Město je bombardováno každou půlhodinu,“ řekl Bojčenko a dodal, že Rusové ostřelují obytné oblasti a používají podle něj „zakázané zbraně“.

Městu chybí léky, a to především pro vážně nemocné pacienty s diabetem či rakovinou. Lidé nemají ani dostatek jídla, především pro děti. Uvedla to Mezinárodní komise Červeného kříže. Pomoci by mohl humanitární koridor, který by měl být podle ukrajinského vicepremiéra po řadě neúspěšných pokusů dnes otevřen.

Zhoršuje se také situace v Černihivu (dříve Černigov), kde ruské ostřelování poškodilo vodovodní potrubí. Město se tak podle agentury UNIAN ocitlo bez přísunu pitné vody. Noční bombardování města zasáhlo

i sportovní stadion, který dříve nesl jméno Jurije Gagarina, a také knihovnu.

Ruští vojáci podle guvernéra Charkovské oblasti Olega Synjehubova zaútočili na psychiatrickou léčebnu nedaleko města Izjum. „Okupanti znovu brutálně zaútočili na civilisty. Po válečném zločinu v Mariupolu dnes provedli přímý útok na psychiatrickou nemocnici,“ uvedl. V léčebně bylo v době útoku 330 lidí, 73 z nich se již podařilo evakuovat.

Zpravodajci varují před útokem na Černobyl

Hrozivý scénář zveřejnila zpravodajská služba ukrajinského ministra obrany, podle které chystá Rusko teroristický útok na jadernou elektrárnu Černobyl. „Podle dostupných informací nařídil Vladimir Putin přípravu teroristického útoku. V Rusy ovládané elektrárně v Černobylu má dojít k člověkem zaviněné katastrofě, ze které chtějí okupanti obvinit Ukrajinu. V současné době je elektrárna kompletně odpojena od monitorovacích systémů IAEA, nemá přísun elektřiny a životnost nouzových dieselových generátorů je 48 hodin,“ tvrdí zpravodajci.

„Okupanti se snaží vytvořit falešné důkazy, aby potvrdili svou verzi. Nedaleko letiště Antonov v Hostomelu sbíralo ruské vozidlo těla ukrajinských vojáků. Existuje možnost, že je budou vydávat za těla zabitých sabotérů, kteří měli poškodit elektrárnu,“ píše se ve zprávě.

Zkáza na satelitních snímcích

Nové satelitní snímky zveřejněné společností Maxar Technologies ukazují, že oblasti v okolí ukrajinského hlavního města Kyjeva utrpěly rozsáhlé škody, stejně je na tom území severně od města Černihiv.

Vidět jsou například hořící palivové nádrže na Rusy ovládaném letišti Antonov v Hostomelu severozápadně od Kyjeva či zničené řady patrových obytných domů v Borodjance rovněž severozápadně od Kyjeva.

Odborník na mezinárodní právo Vladimír Balaš: Putin by v Haagu dostal doživotí

V Černihivu, který leží zhruba 130 kilometrů severovýchodně od hlavního města, bylo zničeno například velké nákupní centrum. Zkázu po ostřelování dokonal požár. Na snímcích jsou vidět ohořelé trosky budovy s chybějící střechou.

Válečné ztráty

Ukrajinská armáda ve své páteční zprávě o ztrátách na straně ruské armády uvádí, že se obráncům podařilo zneškodnit (zabít, zranit nebo zajmout) přes dvanáct tisíc ruských vojáků. Rusové podle Kyjeva přišli také o 353 tanků, 1165 obrněnců, 125 dělostřeleckých systémů, 57 letadel, 83 vrtulníků, 558 vozidel či tři lodě.

Ukrajina v pátek informovala, že v bojích zabila již třetího generála ruské armády od začátku invaze. Údajně by jim měl být velitel 29. armády Východního vojenského okruhu, generálmajor Andrej Kolesnikov. Rusové informaci zatím nepotvrdili.