K soudu se kromě tří obžalovaných dostavili rodiče zavražděného novináře Jana a Jozef Kuciakovi, bratr Jozef Kuciak mladší a Zlatica Kušnírová, matka zavražděné Martiny. Mária Kuciaková, sestra zavražděného novináře, se z výslechu omluvila kvůli svému zdravotnímu stavu. Prokurátor tak navrhl, aby byl přečten zápis o jejím výslechu z přípravného jednání.

„Kdo jim dal právo sáhnout na život našich dětí? Taky mají děti,“ prohlásila Zlatica Kušnírová, matka zavražděné Martiny, na adresu obviněných. Podle ní šlo o politickou vraždu. „Hned od začátku jsem policistům říkala, že je to politická vražda," řekla.

To nejdůležitější z pondělního líčení:

Zlatica Kušnírová věděla, že snoubenec její dcery psal o Kočnerovi. Pustil jí dokonce známou nahrávku telefonátu s Kočnerem, podal na něho trestní oznámení, ale to se nejprve ztratilo a policie si ho předhazovala. Kuciak se tehdy ptal Kočnera na kauzu Technopol Servis a jeho daňovou trestnou činnost. Kočner tehdy reagoval podrážděně a řekl, že začne na Kuciaka a jeho rodinu sbírat špínu. "Garantuji vám, že skončíte se psaním," řekl. Policie případ odložila, nešlo podle ní o trestný čin ani přestupek.

„Říkal nám o Kočnerových výhrůžkách. Měla jsem o ně strach, ale Janko se smál, že nejsme v Americe. Martina mi říkala, že se nemám dívat na kriminálky, že moc fantazíruji,“ řekla a pokračovala: „Janko něco napsal o Kočnerovi, ale už si nevzpomínám, o co přesně šlo. Pak došlo k výhrůžkám. Martina byla doma a říkala do telefonu Jankovi, aby se zamkl. To mi bylo divné, oni se nikdy nezamykali.”

Kušnírová se následně dostala do krátké slovní potyčky s jednou z obžalovaných Alenou Zsuzsovou poté, co se jí Zsuzsová ptala na presumpci neviny. "Pokud by se to (vražda) nestalo, obě bychom byly doma, vy u své dcery, já u své," řekla Kušnírová, která žádá od obžalovaných odškodné milion eur (25,2 milionu korun) za nemajetkovou újmu. Odškodné ve stejné výši požadují i Kuciakovi rodiče.

Kočner jako první podezřelý

Jozef Kuciak, otec zavražděného novináře, před soudem vypověděl, že Kočner byl první, kdo ho napadl, když se dozvěděl o vraždě Jána a jeho snoubenky. V tom se shodl s matkou Martiny Kušnírové.

„Napadlo nás jako první, že je za tím pan Kočner, protože od chvíle, co mu vyhrožoval, neuplynula dlouhá doba," řekl Jozef Kuciak. "Měli jsme se synem i hádky, protože já jsem volil Smer. Cítil jsem se sociálním demokratem, věřil jsem těm jejich blábolům. Proto jsem nejprve výhrůžkám pana Kočnera nevěřil. Myslel jsem si, že u nás se nic takového stát nemůže, protože máme funkční prokuraturu, soudy a policii," pokračoval u soudu Kuciak starší.

Ani on prý nebral Kočnerův telefonát s vyhrožováním příliš vážně, jeho záznam totiž nejprve četl na papíře. "Ale jde o to, jak pan Kočner zněl, ta arogance…" řekl. „Kočner byl ke všem novinářům arogantní. Janko přímo před kamerami usvědčil Kočnera, že lže, a tam to asi začalo,“ prohlásil Kuciak starší.

"Pro lidi typu pána Kočnera je mamon vším, celý svůj život zasvětil penězům a nezastavilo ho ani to, že dal zavraždit dva mladé lidi," řekl.

Následně přišla na řadu matka zavražděného novináře Jana Kuciaková. Kvůli její řečové vadě však soud povolil, aby se předčítala její výpověď z přípravného řízení. “Říkal, že to dělá, aby se Slovensko mělo lépe,” říkala Kuciaková o investigativní práci svého syna. O Kočnerových výhrůžkách se podle svých slov dozvěděla až poté z médií. „Janko mi říkal, že se nemá čeho bát, vždyť na Slovensku se nic neděje.“ Když se v osudný týden Ján neozýval, myslela si, že má práci. Až v neděli kontaktovala dceru, aby ho šla zkontrolovat.

O Kuciakově práci hovořil i jeho bratr Jozef Kuciak mladší. „Drtivá většina článků byla o Kočnerovi a jeho kauzách. Vycházel z odborných registrů a veřejných zdrojů. Nikdy mi neřekl, že by měl nějakého informátora," řekl před soudem.

Andruskó: Zsuzsová mi vyhrožovala

Po polední pauze přivedli Zoltána Andruskóa, který považován za klíčového svědka. Přišel už v modrém vězeňském oblečení pro odsouzené, na sobě má neprůstřelnou vestu a kuklu. Jeho příchod bylo možné fotit. Po příchodu do jednací místnosti, kde platil zákaz nahrávání a focení, mu dali kuklu dolů. Od začátku spolupracuje na případu s policií. Na konci loňského prosince byl odsouzen k 15 letům vězení.

Na začátku se Andruskó omluvil pozůstalým. „Je mi to moc líto, co se stalo. Nevím, jak to napravit. To se asi nedá, ale udělám vše proto, abych dal věci do pořádku svou výpovědí,“ řekl. Kočnera podle svých slov osobně nezná, jen z vyprávění Zsuzsové. "Několikrát se mi chlubila, jakého má známého. Na pokyn pana Kočnera jsem zprostředkoval mezi Alenou Zsuzsovou a paném Szabó vraždu Jána Kuciaka," prohlásil Andruskó před soudem.

Andruskó hovořil i o přípravě vraždy slovenského prokurátora Žilinky. Zsuzsová mu prý poté pověděla, že má pro něj lehčí úlohu než prokurátora. "Novináře Jána Kuciaka," říká. Následně prý informaci o Kuciakovi předal dále. Byl si prohlédnout i místo činu. "Poznal jsem ho hned z fotky, když jsme šli kolem jeho domu. Alena (Szuszová) mě na denní bázi bombardovala, kdy už to bude. Když jsem jí nezvedal telefon, přišla za mnou. Nebylo to příjemné," pokračoval Andruskó. Podle jeho slov mu Zsuzsová vyhrožovala. "Říkala mi, jaké má Kočner kontakty. Neměl jsem důvěru v policii, bál jsem se o život. Kočner je nebezpečný člověk. Bylo to nejhorší období v mém životě," řekl.

Na otázku, zda se Szabó vyptával, kdo si vraždu objednal, odpověděl Andruskó, že ano. „Byli jsme s Alenou dohodnutí, že v žádném případě nemám zmiňovat Kočnera, ale mám říct, že jde o nějakého rusa, který má na Slovensku problém s médii,“ uvedl. Oba vykonavatelé měli novináře unést a vraždu spáchat takovým způsobem, aby tělo nebylo nalezeno.

Po vraždě prý přišli Marček a Szabó za ním. „Řekli mi, že zabili Kuciaka, ale ne tak, jak se dohodlo. Zabili i jeho přítelkyni. Nechtěl jsem vědět víc. Tomáš (Szabó) mi poté řekl, že jen oni dva vědí, co se tam uvnitř stalo," vypověděl Andruskó.

Po vraždě Kuciaka šel Andruskó za Zsuzsovou. „Řekl jsem jí, že tam zemřela i jeho přítelkyně. Byla rozlobená, že zabili i Martinu. Řekla, že půjde za Kočnerem a pak se mi ozve. Ozvala se a dala mi peníze. Padesát tisíc eur na ruku. Za Kuciaka byla odměna sedmdesát tisíc eur, započítala tam dluh z minula. S padesáti tisíci jsem přišel do Kolárova, vzal jsem si z toho deset tisíc eur a čtyřicet dal Tomáši Szabóovi.

Andruskó uvedl, že se Zsuzsovou snažil přesvědčit, aby si našla jiný způsob výdělku. „Navrhl jsem jí, abychom si založili firmu, předělávali staré nemovitosti a prodávali je se ziskem. Ale nechtěla, asi jsou jí bližší tyto mafiánské způsoby,“ vypověděl.

Podnikatel Kočner v reakci na výpověď Zoltána Andruskó zmínil spekulaci, podle které měla Zsuzsová Andruskóvi sdělit, že prokurátor Lipšic dostal od televize Markíza úplatek tři miliony eur. Andruskó odmítl informaci komentovat.

Konfrontace s obžalovanými

Po dvacetiminutové přestávce následovaly výslechy Zoltána Andruskó vedené obžalovanými. „Konečně se mi díváš do očí, ty lháři jeden,“ spustil na úvod Tomáš Szabó. Podle deníku SME se Andruskó při konfrontaci choval klidně. „Tomáši, ty jsi mě poprosil, abych sehnal nějakou zbraň. Měl jsem v hlavě, že Laco (Ladislav Kresczík - pozn. red.) mi někdy zbraň nabízel, tak jsem vás dal dohromady. Ty a Miro (Miroslav Marček - pozn. red.) jste pro ni byli v Maďarsku,“ popsal Andruskó.

Na otázku, jaký měl vztah se Zsuzsovou, Andruskó odpověděl, že měl před ní respekt. „Protože před mýma očima dala zavraždit člověka. Když něco potřebovala, skákal jsem jako šašek,“ uvedl. Zsuzsová se podle něj setkala i s Marčekem a Tomášem Szabó. „Tomáš a Miro nevěděli, že se jedná o paní Zsuzsovou, ale ona věděla, kdo jsou oni,“ sdělil soudu.

Po vraždě Jána Kuciaka se pak podle jeho slov setkávali méně často. „Ona mě informovala, jakým směrem se ubírá vyšetřování. Od pana Kočnera měla hned informace o jeho průběhu,“ tvrdí. Ke vztahu mezi Zsuzsovou a Kočnerem uvedl, že „paní Zsuzsová byla jednoznačně do pana Kočnera zamilovaná“.

„Zsuzsová mě ujišťovala v průběhu vyšetřování, že pan kočner má dobré kontakty s politiky,“ tvrdí Andruskó. Jako příklad uvedl Norberta Bödöra, vlivného podnikatele, který má být napojený na vládní stranu SMER-SD. Zsuzsová se podle deníku SME vyhýbá očnímu kontaktu s podnikatelem Kočnerem. „Pohledu se straní. Místy se souhlasně usmívá, když Kočner položí otázku,“ píše slovenský list.

Soud svědkovi předložil také fotografie z USB disku, na nichž je zachycen novinář Kuciak a které měl Andruskó získat od Zsuzsové. „To jsou ty fotografie z USB klíče, to jsou ty fotky,“ potvrdil Andruskó. Kočner i Zsuzsová se snažili poukázat na nesrovnalosti ve výpovědích. „Svoje výpovědi postupně modifikoval a dotvářel podle medializovaných informací, informací ze spisu. Neříká pravu, lže účelově o penězích i jiných zásadních skutečnostech,“ uvedla Zsuzsová.

Marček už u soudu nebude

Obžalované Tomáše Szabó, zprostředkovatelku Alenu Zsuzsovou a údajného objednavatele vraždy Mariana Kočnera eskortovali do budovy soudu Pezinku ještě před 7. hodinou ranní. Další z vykonavatelů vraždy Miroslav Marček, který se v pondělí k přiznal ke třem vraždám, se už soudního přelíčení na vlastní žádost zúčastňovat nebude. Soud jeho žádosti vyhověl.

Na základě návrhu prokurátora byli v pondělí jednotliví aktéři kauzy vyslýcháni jednotlivě. Jako první vypovídal Miroslav Marček, který se doznal k vraždě Kuciaka i Kušnírové. Tomáš Szabó ve své výpovědi popřel Marčekovu verzi, podle svých slov o vraždě Kuciaka nevěděl. Alena Zsuzsová vypovídala nejkratší dobu. Účast na vraždě razantně odmítla. Jako čtvrtý vypovídal podnikatel Marian Kočner. Ten vše popřel.

„Vzhledem k tomu, že můj obhájce i já máme výhrady k obžalobě jako takové, nebudu se k ní vyjadřovat a nebudu odpovídat na otázky. Budu se vyjadřovat v průběhu jednání k jednotlivým důkazům,“ sdělil soudu Kočner poté co uvedl, že z obžalovaných zná pouze Zsuzsovou.

Obžalovaným hrozí v případě prokázání viny až doživotní trest odnětí svobody. Rodiče Jána Kuciaka navíc požadují majetkovou náhradu - uhrazení nákladů na pohřeb a takzvané bolestné. „Poškození navrhují, aby soud zavázal obžalované, aby zaplatili každému z poškozených 500 tisíc eur (přes 12,5 milionu korun), tedy oba si uplatňují nemajetkovou újmu ve výši jeden milion eur,“ uvedl obhájce Daniel Lipšic.

Soudní líčení bude pokračovat ve středu.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové



K vraždě novináře a jeho partnerky došlo 21. února 2018 v obci Veľká Mača na západě Slovenska. Kuciak, kterému bylo v době vraždy 27 let, byl usmrcen dvěma střelami do srdce, Kušnírová pak jednou střelou do hlavy.



Na základě vyšetřování vyšlo najevo, že motivem vraždy měla být Kuciakova novinářská činnost. Před koncem září 2018 pak policie zadržela osm podezřelých, mezi nimi i údajného střelce, bývalého policistu Tomáše Szabó.



Za zprostředkovatelku vraždy označili policisté Alenu Zsuzsovou, tlumočnici podnikatele Mariána Kočnera. Toho pak v březnu 2019 policie obvinila z objednání vraždy. O měsíc později se k provedení vraždy přiznal bývalý profesionální voják Miroslav Marček, který v případu původně figuroval jako řidič vykonavatele. První pravomocný rozsudek si vyslechl v prosinci roku 2019 Zoltán Andruskó, který se k účasti na vraždě přiznal a uzavřel s žalobcem dohodu o vině a trestu, v rámci které si odsedí trest 15 let odnětí svobody.



Vražda vyvolala v roce 2018 na Slovensku protivládní demonstrace a vyústila v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica.