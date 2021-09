Češi jsou pojištěni u pojišťovny UNIQA. Její mluvčí podle serveru iDNES.cz řekl, že pojišťovna za záchrannou operaci nezaplatí, protože vrchol Rakapoši spadá do nebezpečné oblasti, jejíž návštěvu česká vláda nedoporučuje. Smlouvu s pojišťovnou také znehodnocuje chybějící povolení k výstupu.

Vlček popřel informace pákistánského tisku, podle nichž měli Češi zdravotní problémy. Podle Vlčka to byl Nagrí, kdo potřeboval pomoc, měl potíže a byl zmatený.

Na dotaz, zda diplomacie řeší problém se zaplacením za pomoc, mluvčí českého ministerstva sdělila, že se postupuje podle zákona o zahraniční službě. Ministerstvo podle tohoto zákona poskytuje pomoc občanovi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v důsledku mimořádné události, jako je například závažné onemocnění, hospitalizace, úraz, havárie či ztráta dokladů, pokud o to požádá a není schopen řešit svou situaci vlastními silami. Za stav nouze nelze ale považovat, když někdo přicestuje do zahraničí bez dostatečných finančních prostředků na cestu a pobyt, upozornila Wernerová.

České velvyslanectví v pákistánské metropoli Islámábádu je s oběma českými občany v kontaktu. "Nicméně do jednání mezi pojištěncem a jeho pojišťovnou nemá ministerstvo zahraničí kompetenci vstupovat," sdělila dnes ČTK mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová.

Čeští lezci Jakub Vlček a Petr Macek spolu s Pákistáncem Vadžídulláhem Nagrím zdolali 10. září horu Rakapoši, ale kvůli potížím při sestupu je musel 15. září po dlouhé záchranné akci do bezpečí dopravit vrtulník pákistánské armády. Trojice uvázla v nadmořské výšce asi 6900 metrů.

Vrtulník pákistánské armády 15. září 2021 ráno převezl do bezpečí české horolezce Jakuba Vlčka a Petra Macka, kteří s kolegou z Pákistánu v minulých dnech nedokázali dokončit sestup z hory Rakapoši | Foto: ČTK

