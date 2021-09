Třem stovkám tisíc lidí hrozí, že kvůli tomu, že se nenechali očkovat, ztratí práci. Francie pokračuje dál v tvrdém postupu proti neočkovaným zaměstnancům státu ve zdravotnictví, sociálních službách a mezi hasiči.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz

Neplacená dovolená. To je to, co od tohoto týdne čeká asi tři sta tisíc francouzských lékařů, zdravotních sester, zaměstnanců domovech pro seniory a také hasičů, kteří se dosud nenechali naočkovat proti covidu.