Martina Vykusová původem ze Slaného žije v Itálii déle než pětadvacet let a je maminkou dvou školáků. Bydlí v podhůří v obci Travesio v provincii Porderone v regionu Friuli. Nákaza k nim sice ještě nedorazila, ale první případy lidí s koronavirem hlásí z nedalekého Veneta, které je vzdáleno od Travesia asi 150 kilometrů.

„Panice nijak nepodléháme, ani v rouškách se u nás po Travesiu nechodí. Ty jsou beztak k ničemu a netěsní. Jsme malá vesnice a žije tu 2000 obyvatel, obchody jsou zásobeny zatím normálně. Ale byl u nás zrušen karneval, který zde trvá několik dní, děti nyní nechodí do školy a nevíme, zda v pondělí už budou moci jít. Nekonají se ani další kulturní a sportovní akce. Je to nepříjemné, protože oba synové jedenáctiletý Eliáš a třináctiletý Jakub jsou zvyklí pravidelně trénovat fotbal a mít zápasy, tak je to nebaví a doma se nudí. Dnes se domluvili alespoň s kamarády a šli si zakopat ven,“ potvrzuje maminka chlapců.

Stejně jako ostatní lidé sleduje denně sdělovací prostředky i to, jak počet mrtvých v Itálii stoupá.

„Je to nepříjemné, ale co můžeme dělat. Ti, kteří zemřeli, byli ale pokaždé lidé se sníženou imunitou nebo jinak nemocní a starší lidé. Snažíme se hlavně si mýt hodně ruce a doufáme, že nás to nepostihne,“ dodala.

Podobně jako v Česku začali i u nich například v nedalekém městě Udine vzdáleném asi 40 kilometrů místní vykupovat v obchodech potraviny. „To ale trvalo asi čtyři dny a pak už se lidé zklidnili a zboží bylo doplněno.“

Čtyři lidé ve vlaku

„Kamarád, který jezdí vlakem do práce do Milána, mi říkal, že jindy je vlak přeplněný cestujícími a teď je to hodně divné, protože v něm cestovali třeba jen čtyři lidé. Ulice jsou liduprázdné. Některé úřady v Miláně už zavřely, stejně jako restaurace. Večer jsou prý ale bary běžně v provozu. Jak je vidět, Italové se bavit chtějí, pokud je to jen trochu možné,“ dodala žena.

Ze všeho nejvíce ji mrzí, že nemůže odjet za rodiči a sourozenci do Čech, poněvadž je nechce infikovat, třeba jen jako latentní bacilonosič.

„Jsem teď se syny doma a jsme zdraví. Babičku by kluci rádi viděli, Čechy jsou pro nás druhý domov. Autem bychom do Slaného normálně dojeli, nikdo by nás cestou nekontroloval, ale tatínkovi už je devadesát let a maminka je jen o pár roků mladší, takže bych je nechtěla v žádném případě ohrozit na zdraví, stejně jako ostatní tři sourozence a jejich rodiny. To by za takovou návštěvu nestálo. Je nám to líto, ale musíme vydržet, dokud se situace nezlepší,“ uzavřela žena, která jezdí do své vlasti s dětmi zhruba třikrát ročně.