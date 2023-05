V sobotu 6. května svět uvidí první korunovaci britského panovníka po 70 letech. Očekává se, že ji na celém světě budou sledovat stovky milionů lidí. Přestože k televizím fanoušky britské královské rodiny přitahuje prakticky každá velká událost v životě Windsorské dynastie, zatím nejvíce lidí si pustilo pohřby. Konkrétně rozloučení s princeznou Dianou a královnou Alžbětou II.

Britská královská rodina při oslavách 70 let panování Alžběty II. | Foto: Wikimedia Commons, Number 10 - Queen Elizabeth II Platinum Jubilee 2022, CC BY 2.0

V podstatě to byl experiment. Když se v roce 1953 konala zatím poslední korunovace britského panovníka - tedy korunovace královny Alžběty II., byla televize ještě stále v plenkách. Rozhodnutí vysílat celý obřad naživo proto bylo v dané době poměrně kontroverzní, ale vyplatilo se. Televizní přenos tohoto aktu měl ohromný úspěch, množství Britů si dokonce až po této zkušenosti konečně pořídilo televizor a otevřela se cesta pro mezinárodní televizní vysílání Eurovize.

Korunovace Alžběty II.: Prosadila si kamery, nošení těžké koruny trénovala týdny

Časy se ale změnily a od té chvíle si každou významnou událost v životě britské královské rodiny pouští v televizích či na jiných obrazovkách stovky milionů lidí na celém světě. Dokonce tak nadšeně, že v Británii vévodí žebříčkům televizní sledovanosti. I celosvětově královským kratochvílím může konkurovat máloco - řadí se na úroveň otevíracích ceremoniálů olympiád, finále mistrovství světa či přenosu přistání člověka na Měsíci.

Vše o korunovaci Karla III. najdete ve speciálu Deníku ZDE

Jakou sledovanost bude mít korunovace Karla III., která začíná už za pár hodin, se zatím samozřejmě neví. Pokořit dvě zatím vůbec nejsledovanější události v dějinách britské královské rodiny ale bude nesmírně těžké.

Klíčové momenty pohřbu královny Alžběty II.:

Zdroj: Youtube

Aktuálními „rekordmany“ jsou pohřby dvou žen, které zásadně ovlivnily život Karla III. Konkrétně jde o rozloučení s jeho první manželkou princeznou Dianou po její tragické smrti, a loňský pohřeb jeho matky Alžběty II.

Dianu u obrazovek vyprovodilo 2,5 miliardy televizních diváků z celé planety, u pohřbu Alžběty II. se pak celosvětová sledovanost odhaduje na více než půlku obyvatelstva Země - tedy 4,1 miliardy lidí. „To znamená, že královnin pohřeb je celosvětově nejsledovanější událostí v dějinách televizního vysílání,“ konstatuje britský list Express.

Jubilea, svatby, pohřby

Pokud něco britská královská rodina umí opravdu dobře, je to dělání show. Vzhledem k tomu, že rod Windsorů je nejslavnější královskou rodinou světa, kdykoliv se v ní cokoliv stane - zásnuby, rozvody, narození dětí, kontroverzní rozhovory - pronikne to do všech koutů planety. Ovšem v momentě, kdy se rodina shromáždí na akcích, jako jsou výročí panování, svatby a pohřby, čísla sledovanosti stoupají raketově nahoru.

Pohřeb Alžběty II. byl plný symbolů: Myrty, účast pravnuka, náhrdelník princezny

Například podle statistiky britského listu Express jsou mezi osmi světově nejsledovanějšími událostmi až tři týkající se britské královské rodiny - konkrétně jde o svatbu prince Harryho s herečkou Meghan Markleovou, pohřeb princezny Diany a pohřeb královny Alžběty II. Společnost jim v žebříčku dělají televizní přenosy přistání prvního člověka na Měsíci, finále fotbalového mistrovství světa z roku 2018 či otevírací ceremoniál olympijských her v Atlantě v roce 1986.

Princ Harry a Meghan Markleová před oltářemZdroj: ČTK/PA/Jonathan Brady

Žebříček serveru History 101 je pak velmi podobný, mezi 27 celosvětově nejsledovanějších vysílání řadí čtyři týkající se královské rodiny. Například ale nezohledňuje pohřeb Alžběty II.

Pokud jde o vítěze na poli sledovanosti pouze z řad vysílání týkajícího se královské rodiny, dominují zmíněné pohřby princezny Diany a královny Alžběty II., i když svatby princů Williama a Harryho se na pohřeb jejich matky „dotahují“.

Pohřeb princezny Diany: Strach z lynče Charlese i projev, který rozdělil rodinu

Seřadit jednotlivé události do vypovídajícího žebříčku ovšem dobře nejde. Vzhledem k vývoji technických možností se nedá porovnávat sledovanost korunovace Alžběty II. z roku 1953 se sledovaností třeba svatby prince Charlese a princezny Diany v roce 1981 a svatby prince Williama a princezny Catherine v roce 2011. Jisté je jedno. V době svého konání se každá z těchto událostí řadila k rekordním.

Britská kasa jásá

Významné události v britské královské rodině mají kromě ohromné sledovanosti i další rozměr. Pro Spojené království jsou totiž důležité z hlediska příjmů do státní kasy i příjmů obchodníků. Na jednu stranu jde o velmi nákladné události, které mnohdy platí britští daňoví poplatníci (i korunovaci Karla III. hradí stát). Na stranu druhou ale přinášejí také nemalé výdělky - jak připomíná článek amerického Forbesu, zvedají výdělek prodejců suvenýrů a podporují cestovní ruch a příliv zahraničních turistů.

Korunovace Karla III.: Jak vidět tajemnou část obřadu. Program, hosté, klenoty

Třeba svatba prince Williama a Kate Middletonové (nyní prince a princezny z Walesu) v roce 2011 stála podle listu Business Insider v přepočtu 802 milionů korun (většinu nákladů ovšem hradila přímo královská rodina). Spojenému království se ale vrátilo množství peněz. „Už v roce před samotnou svatbou Royal Charitable Trust zaznamenal rekordně vysoké příjmy z prodeje suvenýrů,“ zmiňuje magazín Forbes.