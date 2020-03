Jen co trochu polevilo vtipkování na téma Trumpovy "zatáčky nad Brnem", má český Twitter novou zábavu. Nejznámější a nejsledovanější uživatelé této sítě v Česku se baví na téma výše uvedeného obrázku, který slibuje jednoduchý recept, jak vyzrát na koronavirus: stačí prý alkohol.

Tak je to vyreseny. pic.twitter.com/7BSDESN1cx — Miloš Čermák (@cermak) February 25, 2020

Lékaři bojující s epidemií nového viru a adiktologové pomáhající lidem vymanit se z jejich závislosti ale varují: není dobré brát tento "návod" vážně. Alkohol proti koronaviru opravdu nepomáhá.

Za rozšířením fámy o "blahodárném účinku alkoholu" mohl stát článek, který se začátkem letošního února rozšířil v řadě jazyků po světovém internetu.

Tvrdí to "bulharský lékař"

Článek měl různé variace. V severní Makedonii jej například uváděl titulek s velkými písmeny "Zde je lék proti koronaviru: Profesor Dr. Kantarcijev tvrdí, že alkohol zabíjí tento virus během několika sekund".

Článek, který se objevil na severomakedonském webu Večer, citoval údajného bulharského odborníka Todora Kantarcijeva, ředitele národního centra pro léčení infekčních chorob, podle nějž jsou "pravidelní konzumenti tvrdého alkoholu před virem chráněni".

Text doprovázel nepříliš kvalitní snímek muže ve středním věku v lékařském plášti s nezřetelnou a nečitelnou jmenovkou, stojícího u mikroskopu. U fotografie se nedala vyloučit počítačová manipulace.

Podle jiného severomakedonského webu Meta.mk zabývajícího se ověřováním informací neexistuje ani jeden důkaz dokládající, že nějaký lékař takové prohlášení kdy vydal - nelze ani prokázat, že by zmíněný lékař opravdu existoval. Článek neobsahuje žádný odkaz na jakékoli původní prohlášení ani žádnou informaci, kde a kdy mělo být případně proneseno. Nelze jej ověřit ani v žádném bulharském médiu.

"I kdyby to nějaký lékař skutečně prohlásil, neznamená to ještě, že jde o pravdivé tvrzení podložené důkazy. Šířit je v situaci, kdy lidé podléhají strachu z nového typu nákazy a jsou náchylní k tomu zkoušet různé prostředky k zastavení jejího šíření, je krajně nezodpovědné," uvedl web Meta.mk.

Hoax se šíří i v Indii

Obdobný hoax se rozšířil i v Indii, kde se objevil snímek zachycující novinovou stránku, která připomínala indický deník Saamna psaný v hindštině a obsahovala článek s titulkem, jenž v překladu zněl přibližně: "Proč hned naříkat? Koronavirus se dá navázat na alkohol." V článku se pak psalo, že kmen nového viru je "alergický na alkohol" a opět se tam objevovala informace, že lidi, kteří pravidelně konzumují alkohol, koronavirus nenapadne.

Článek byl na indickém Facebooku hodně sdílen. Jeho ověření a posléze vyvrácení se věnoval anglicky psaný web Boomlive. "Není zřejmé, zda nejde o satiru, protože jeho titulek a upoutávky zmiňují pití alkoholu, ale v textu se v souvislosti s alkoholem píše jen o dezinfekčních prostředcích. V článku se také uvádí, že virus se přenáší během 15 vteřin. V současnosti žádná taková teorie o době potřebné pro přenos viru neexistuje," uvádí web.

Alkohol nepomůže ani ve spreji

Vyvracení mýtů spojených s novým typem koronaviru se začala věnovat také Světová zdravotnická organizace (WHO), která za tím účelem spustila speciální stránky Myth Busters (Bořiči mýtů).

Zmiňuje i mýtus s alkoholem. V jejím podání vypadá zmíněná falešná zpráva tak, že virus lze údajně zlikvidovat tím, že se po celém těle postříkáte alkoholem nebo chlórem, a tím se dezinfikujete. Organizace to ale vyvrací: "Nastříkáním alkoholu nebo chlóru na tělo nezabijete viry, které se již dostaly do těla. Postříkat se takovými látkami může být navíc škodlivé pro sliznice (pozor na oči a na ústa) a poškodit i oblek. Jak alkohol, tak chlór se sice mohou používat k dezinfekci povrchů, ale pamatujte na to, že je třeba je používat podle příslušného návodu a doporučení," uvádí WHO.

Před přeceňováním dezinfekčních prostředků vydal varování také americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Ten poslal varovný dopis výrobci dezinfekčních prostředků, společnosti Purell, v němž jej vyzval, aby neprodleně upravil svá nepodložená prohlášení o tom, že jeho nové výrobky pro dezinfekci rukou mohou snížit přenos nemocí, jako je Ebola, koronavirus a chřipka.

"Žádný z těchto produktů nebyl testován na ebolu ani na chřipku. Mohou být prodávány jako bezpečné, ale firma nemůže tvrdit, že jsou účinné při prevenci určitých chorob. Purell lze prodávat jen jako spotřebitelské a zdravotnické antiseptikum, ne jako preventivní prostředek proti virům," uvedl FDA.