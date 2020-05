Počet nakažených covidem-19 v Německu stoupl za den o 583 na 174 355. Mrtvých přibylo 33 a dohromady je jich už 7914. Oznámil to dnes německý Institut Roberta Kocha (RKI). Počet nově zemřelých i nově nakažených v Německu se tak dál snižuje. Předchozí den bylo hlášeno 57 nových obětí a 620 pozitivně testovaných.

Země s více než 83 miliony obyvatel je tak nyní co do počtu infikovaných i mrtvých osmým nejpostiženějším státem na světě. V Německu se však také už přibližně 153 400 lidí z nemoci covid-19 vyléčilo, což je zhruba o 800 víc, než kolik RKI hlásil v sobotu.

Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu zůstává dál Bavorsko, které od počátku epidemie zaregistrovalo přes 45 400 případů nákazy. Nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko je na druhém místě s téměř 36 300 nakažených.

Ve Španělsku klesla denní bilance úmrtí s koronavirem pod stovku

Ve Španělsku poprvé po dvou měsících klesla denní bilance obětí koronaviru pod stovku. Za poslední den zemřelo 87 pacientů, což je ještě méně než v sobotu, kdy úřady hlásily 102 úmrtí. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Snížil se i počet nově nakažených: pozitivní test mělo za posledních 24 hodin 421 lidí, v sobotu to bylo 539.

Celkem má Španělsko od začátku epidemie 231.350 potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2, z toho 27 650 lidí zemřelo a téměř 145 tisíc se už vyléčilo.

Počet úmrtí se v této sedmačtyřicetimilionové jihoevropské zemi daří v posledních týdnech výrazně snižovat. Na začátku dubna denní bilance obětí překročila 900, v květnu zatím byla vždy nižší než 300. Přesto na komplikace spojené s nemocí covid-19 zemřelo ve Španělsku nejvíce lidí po USA, Británii a Itálii.

Díky příznivému vývoji patří Španělsko k zemím, jež začaly s postupným uvolňováním omezení přijatých v rámci boje proti šíření viru. Kvůli celostátní karanténě, která platila od poloviny března, mohli lidé ven pouze na nákup základního zboží, k lékaři či do práce. Zmírnění restrikcí přišlo začátkem května.

Teprve minulý týden ve Španělsku otevřely obchody s plochou do 400 metrů čtverečních. Tento týden vstoupila zhruba polovina země do další fáze uvolňování, která mimo jiné umožňuje otevřít zahrádky restaurací s poloviční obsazeností.

V Británii zemřelo s covidem-19 za den nejméně lidí od 24. března

V Británii zemřelo s covidem-19 za poslední den dalších 170 lidí. Podle specializovaného vládního webu je to nejnižší denní přírůstek od 24. března. Celková bilance mrtvých vystoupila na 34.636, informovala dnes agentura Reuters. Případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 se v Británii potvrdilo už 243.303.

Novou bilanci mrtvých zveřejnil na pravidelné tiskové konferenci ministr pro podnikání, energetiku a průmysl Alok Sharma. Upozornil nicméně, že v ní kvůli "technickým problémům" nejsou zahrnuta data o úmrtích ze Severního Irska. Bilance tak zahrnuje pouze zemřelé s covidem-19 z Anglie, Walesu a Skotska.

Dnešní denní přírůstek je výrazně nižší než sobotní, kdy úřady hlásily 468 mrtvých s koronavirem za posledních 24 hodin. Je dokonce nejnižší od 24. března, kdy britské úřady v počátcích pandemie hlásily 149 mrtvých. Nedělní a pondělní údaje jsou nicméně dlouhodobě nižší ve srovnání s předchozími i následujícími dny týdne. Některá data o úmrtích za víkend se projeví kvůli pozdějšímu hlášení až v bilanci zveřejněné v úterý.

Spojené království se v počtu mrtvých s covidem-19 drží celosvětové na druhé příčce, první Spojené státy mají už téměř 89.000 zemřelých. V Evropě je Británie nejvíce zasaženou zemí před Itálií a Španělskem.

Potvrzených případů nákazy koronavirem přibylo za 24 hodin v Británii 3142, a celkem jich tak je už 243.303. Přírůstek je o něco nižší, než jaký hlásily úřady v sobotu.

V Anglii se tento týden začala uvolňovat karanténní opatření. Od středy se mohli vrátit do práce lidé, kteří nemohou pracovat z domova. Nyní si mohou také zajít na tenis či golf, obnovit provoz mohla i zahradnictví. Angličané mohou rovněž opět volně cestovat, neměli by ale jezdit do Walesu, Skotska a Severního Irska, kde platí jiná karanténní opatření než v Anglii.

Počet nakažených v Rusku se zvýšil, mrtvých je ale méně

V Rusku za den přibylo dalších 9709 lidí infikovaných koronavirem, což je nárůst proti předchozímu dni, kdy jich bylo 9200. S odkazem na ruský krizový štáb to dnes uvedla agentura Reuters. Celkem už země eviduje 281 752 případů nákazy. Počet mrtvých za uplynulý den ale činí 94, což je pokles. O den dříve jich bylo 119. Celkem s nemocí covid-19 v Rusku zemřelo 2631 lidí.

Zejména západní média mají podezření, že ruská čísla bilancující pandemii neodrážejí realitu. Mnohem nižší úmrtnost na nákazu v Rusku než v jiných státech ruské úřady vysvětlují rychlým rozpoznáním a včasným přijetím odpovídajících opatření. Podle kritiků ale úřady do statistik zahrnují pouze ta úmrtí, u kterých byl covid-19 hlavní příčinou smrti.

Tento týden v úterý skončilo celostátní "nepracovní" období, které vyhlásil prezident Vladimir Putin. Znamená to, že o případném rušení protinákazových omezení mají rozhodovat přímo regionální úřady.