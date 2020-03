Do Itálie se Kristýna vypravila před lety s bývalým přítelem. Zatímco vztah nevydržel, samotná země ji zaujala natolik, že se spontánně rozhodla v ní zůstat. S novým partnerem čeká dítě a zvažuje, co dál.

„Čím déle tu jsem, tím těžší je to tu opustit. O změně jsem ale přemýšlela často, hlavně kvůli tomu, že je tu těžké zavadit o pořádnou práci. Miluju to tady, ale jinde by mi možná bylo lépe, třeba i zpátky doma. Možná v budoucnu,“ říká Kristýna v rozhovoru pro Denik.cz. V dané chvíli se ale vracet nehodlá, zajištěnou lékařskou péči v těhotenství má totiž v Itálii.

Žijete v oblasti zasažené koronavirem, jak se cítíte?

Ano, koronavirus dorazil i do Turína. Čekali jsme to. Když jsem slyšela, že je zamořená i Lombardie, říkala jsem si, že se to dostane až sem. Jsme hned vedle, takže jsem s tím byla smířená.

Odkud získáváte aktuální informace o dění v okolí? Poskytují vám informace policisté v ulicích, nebo třeba funguje něco jako obecní rozhlas?

Čtu na internetu zprávy přímo z Turína. Tam se dozvím asi nejvíce.

Je přesto něco, co vás vystrašilo?

Před domem se najednou objevila ambulance a zdravotníci v takových těch ochranných skafandrech. Ne, že by mě to vyděsilo, ale pěkný pocit to nebyl.

Jak celou situaci berou Italové?

Všude se o tom mluví, v obchodech, v MHD, na ulici. Slovo „koronavirus“ se skloňuje naprosto všude.

Vy vycházíte z bytu. Nebojíte se o to více, když jste těhotná?

Jsem momentálně v osmém měsíci, tak jsem zhruba před dvěma týdny přestala i pracovat, takže jsem víceméně doma. Ale ven zatím chodím. Zajdu na kafe, občas jdu na procházku se psem, chodím na nákup. Jinam se mezi lidmi moc nezdržuji.

Vylidnily se viditelně ulice? Jaké je atmosféra v městě?

Tady, kde žiju, žádný rozdíl zatím nevidím. Ale blíž k centru máme trh, Porta Palazzo, je to největší trh v Evropě. Tam prý bylo včera prázdno, byť je tam v normální dny tolik lidí, až vás i přejde nálada nakupovat. Také některé kavárny zůstaly prázdné, je tam opravdu vylidněno a vidíte jen pár „štamgastů“, jak si zajdou na své kafe a přečíst si noviny. Zatím jsem ale neslyšela, že by kvůli nákaze někdo z města odjel.

Jak řešíte pořizování potravin?

Menší nákupy dělám sama, větší s manželem. Dovoz potravin až domů nevyužívám.

Daří se doplňovat regály v supermarketech? V Česku panuje přehnaná hysterie.

Hodně chybějí antibakteriální gely na ruce, ty se už sehnat nedají.

Nakupují si Italové hodně do zásoby?

Ano, a dost. Jako první zmizela z regálů pitná voda, potom samozřejmě těstoviny, rýže, konzervy a čistící přípravky typu Savo nebo na bázi alkoholu.

Stihla jste si koupit roušku nebo respirátor?

Zatím ji nemám, ale asi se po ní podívám. Venku je důležité nesahat si do obličeje (jde hlavně o ústa, nos a oči) a rouška tomu částečně zabrání.

Kdyby se váš zdravotní stav jakkoli zhoršil, nebála byste se vyrazit ulicemi k lékaři?

Lékaře mám sice jen dvě minuty od domu, ale ordinuje jen dvě hodiny denně, takže bych si určitě zavolala ambulanci.

Neobáváte se vzhledem k situaci více o své nenarozené dítě?

Těhotná žena je ohrožená stejně jako ostatní. Ale samozřejmě se trochu bojím, to je přirozené. V mém stavu musím chodit na kontroly do zdravotních středisek, tomu se nevyhnu. Třeba tento týden mám odběr krve, kdy ráno strávím minimálně hodinu v přeplněné čekárně, než na mě přijde řada.

Přemýšlela jste o tom, jestli byste teď neměla raději zamířit do Česka?

V žádném případě, mám rodit, všechny doktory mám tady, v Česku už dávno nejsem ani pojištěná.

Jak se na vaši situaci dívá rodina?

Babička se hodně strachuje, radí mi, ať si taky nakoupím konzervy do zásoby a podobně. Já ale nemám takové to zbytečné přehánění ráda. Maminka se bojí, že se nebude moci v dubnu přiletět podívat na vnoučka a asistovat mi. Rozhodně si nemůže dovolit strávit několik týdnů v karanténě. To mrzí i mě, ale kdo ví, třeba se situace do dvou měsíců nějak změní a snad to bude změna k lepšímu. Doufám.