Komunikaci se svým jižním sousedem Severní Korea přerušila po pouhých několika týdnech letos v srpnu.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení uvedlo, že činitelé z obou zemí si vyměnili vzkazy skrze přeshraniční komunikační kanál dnes ráno. Obnovení komunikace přichází tři dny poté, co KLDR oznámila, že otestovala novou protiletadlovou střelu. Šlo přitom o čtvrtý podobný test za několik týdnů.

Komunikaci s Jižní Koreou KLDR přerušila po zhruba dvou týdnech začátkem srpna. Stalo se to jen několik hodin poté, co Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce, řekla, že Soul by měl zaplatit za společné vojenské cvičení se Spojenými státy.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un minulý týden naznačil, že je od října ochotný horké linky s Jižní Koreou obnovit. Zároveň nedávno vyzval Jižní Koreu, aby se vzdala "dvojího metru" při posuzování severokorejských obranných vojenských aktivit, jelikož vyvíjí vlastní zbraně.

Ve válečném stavu

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950-1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem řádné mírové smlouvy.

Nejvyšší představitelé obou zemí se v roce 2018 sešli na třech summitech a slíbili, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z poloostrova, po neúspěšném summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kimem v únoru 2019 v Hanoji se ale jednání o denuklearizaci Severní Koreje ocitla na mrtvém bodě a mezikorejské vztahy ochladly.