Biden zopakoval, že za svým rozhodnutím stáhnout americká vojska z Afghánistánu si nadále stojí. Pokud však budou Američané a jejich partneři v Afghánistánu napadeni, odpověď USA bude rychlá a tvrdá, varoval.

Cílem americké přítomnosti v Afghánistánu nikdy nebylo vybudování národa, ale potlačení terorismu, zdůraznil Biden v projevu. Uvedl také, že po dvaceti letech nehodlá tuto válku předat pátému prezidentovi USA. To, co se aktuálně děje v Afghánistánu, by se tam stejně dobře mohlo stát před pěti lety nebo za 15 let a nemá proto cenu prodlužovat konflikt, který není v zájmu USA, uvedl prezident.

Američtí diplomaté a spolupracovníci se v těchto dnech za podpory několika tisíc amerických vojáků stahují ze země. USA podle Bidena bezpečně uzavřely ambasádu a evakuovaly své diplomaty. V dalších dnech přijde na řadu evakuace tisíců amerických občanů, kteří jsou dosud v Afghánistánu.

Spojené státy budou i po svém odchodu nadále podporovat afghánský lid a bojovat za respektování základních práv. Mezi americké priority podle prezidenta patří vzdělávání dívek a žen.

Projev zakončil šéf Bílého domu poděkováním všem, kteří nasazovali své životy, a přáním "Bůh ochraňuj naše vojska".