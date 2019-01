Češi mají od podzimu novou destinaci, do níž mohou zamířit přímým letem z Prahy. Lákat je bude Jordánsko, země, která má pro mnoho našinců exotický nádech.

Nejprve malá hádanka: Kam vyrazit, abyste takřka na jednom místě viděli jeden z divů světa, navštívili nejníže položené místo na zeměkouli nebo se projeli pouští připomínající planetu Mars?

Jestli máte „zbytečných“ 400 korun na letenku a nevadí vám čtyři hodiny v letadle, začněte balit. Turisté z Česka mají od podzimu další destinaci, kterou mohou objevovat Jordánsko.

Přímá linka mezi Prahou a hlavním městem jordánského království Ammánem létá od listopadu z Letiště Václava Havla dvakrát týdně, v úterý a v sobotu. Akční ceny aerolinek Ryanair přitom začínají na 400 korunách za jednosměrný let, i se zavazadlem (bývá zpoplatněno zvlášť) lze cestu pořídit za dva až tři tisíce korun. Pro vstup do Jordánska je ale nutné pořídit na ammánském letišti vízum za 40 dinárů, cca 1300 korun.

Velké plány

Jordánsko se cestovatelům odvděčí nevšedními zážitky, dobrým jídlem, ale třeba i zajímavými víny (např. vinařství Jordan River či podnik Saint George) a v poslední době i výrobou piva v malých pivovarech (Carakale). „Chceme turistům včetně Čechů ukázat, že jsme zemí plnou zážitků, kam stojí za to přijet,“ říká Adel Amin, marketingový šéf Jordánského národního úřadu pro turismus.

Biblická země, kudy procházeli Mojžíš (je zde symbolicky pohřben na hoře Nebo), Jan Křtitel i Ježíš, se na podporu turistiky zaměřila cíleně. Na ammánské letiště nově létá několik nízkonákladových dopravců z Evropy a například zmiňovaný Ryanair otevírá hned deset nových linek v Ammánu (jednou z nich je Praha).

Jen tato aerolinka by měla ročně do Jordánska přitáhnout ročně dalších 500 tisíc lidí. Pro srovnání: loni dorazilo do desetimilionového Jordánska 4,2 milionu turistů (meziročně o 15 procent více) a do roku 2020 by země ráda pokořila sedmimilionovou hranici.

Vzhůru k moři, které je jezerem

Pro Čechy bude vstupní bránou do Jordánska Ammán. Čtyřmilionové hlavní město na severu země zaujme každého, kdo má rád kopečky a chůzi nahoru a dolů. Té si v metropoli užije dosyta. Střed města se totiž rozkládá na 22 pahorcích.

Většina lidí se ale v Ammánu dlouho nezdrží a bude pokračovat dál. Necelých 50 kilometrů od města leží Mrtvé moře. Nejnižší volně přístupné místo na zeměkoulí (minus 420 metrů pod úrovní moře). Přestože to do Ammánu není daleko, klima u Mrtvého moře je zcela jiné. Zatímco v Ammánu v zimě padá sníh, u „moře“ (fakticky jde o jezero) je teplo. Jordánci mimochodem oblast využívají jako plantáže banánovníků. Na jordánské straně Mrtvého moře v poslední době vyrostlo množství nových turistických komplexů světových značek. Ty si konkurují, což relativně drží ceny na uzdě. Noc ve dvojlůžkovém pokoji se snídaní lze pořídit za 1600 korun. Na dvou- až třídenní „koupání“ a mazání léčivým bahnem (pomáhá třeba proti lupénce) je Mrtvé moře ideálním cílem.

Jako na Marsu

Jordánsko se ale může pochlubit i dalšími krásami. Jednou z nich je i poušť Wádi Rum neboli Měsíční údolí. Podle některých cestovatelů jde o nejkrásnější poušť na zeměkouli. Obzvlášť při západu slunce se písek a pískovcové skály rozzáří do ruda. I proto si místo oblíbili filmaři, natáčel se tu například Oskarem oceněný film Marťan s Mattem Damonem v hlavní roli.

Lepší exteriér pro simulaci Marsu byste stěží našli. Vesmírnou idylku kazí snad jen fakt, že poušť je dnes poseta vesničkami se stany a chatkami pro turisty. Pro místní obyvatele, beduínský kmen Zalabia, je to ale pochopitelně hlavní obživa.