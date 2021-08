Přišly o práci i o sny. Tálibán sliboval změnu, někde už ovšem opět omezuje ženy

ČTK





Poté, co Tálibán obsadil metropoli Kábul a vyhlásil konec války v Afghánistánu, se množí obavy o osud žen a dívek pod vládou tohoto radikálního islamistického hnutí. Agentura Reuters informovala o incidentu v Kandaháru, kde tálibánští bojovníci vyhodili zaměstnankyně banky a nařídili jim, ať do práce pošlou své mužské příbuzné. Další afghánské ženy do médií uvedly, že přišly o své sny a netuší, co nastane. Znepokojení nad jejich postavením projevil v neděli i generální tajemník OSN António Guterres.

Bojovníci Tálibánu v Kábulu - Bojovníci Tálibánu hlídkují před prezidentským palácem v Kábulu. | Foto: ČTK